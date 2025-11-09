Зимние шины в Украине в 2025 году: лучшее, что можно купить

Авто зимой. Фото: freepik.com

Премиальные зимние шины обеспечивают безопасность и комфорт благодаря эластичному компаунду с силикой, который сохраняет мягкость до -25 °C, и разнонаправленным ламелям для надежного сцепления. Как Michelin, Continental, Bridgestone и другие известные бренды адаптируют свои флагманские модели к различным зимним условиям.

Об этом написал Eurokoleso.

Реклама

Читайте также:

Michelin Pilot Alpin 5

Модель сохраняет спортивную управляемость зимой. Смесь Helio Compound 4G обеспечивает мягкость в мороз. Асимметричный протектор гарантирует стабильность при маневрах и короткий тормозной путь на снегу. Шина тихая, долговечная, с ресурсом более 60 000 км.

Преимущества: отличная управляемость, стабильность, большой ресурс.

отличная управляемость, стабильность, большой ресурс. Недостатки: высокая цена.

Continental WinterContact TS 870 P

Идеальна для переменчивых зим с оттепелями. Компаунд Cool Chili 2.0 сохраняет эластичность при перепадах температур, обеспечивая превосходное сцепление на мокром асфальте и снежной каше. Это сбалансированная, тихая и предсказуемая шина с ресурсом до 70 000 км.

Преимущества: короткий тормозной путь, тишина, надежность.

короткий тормозной путь, тишина, надежность. Недостатки: более высокая цена, чем в среднем сегменте.

Bridgestone Blizzak LM005

Разработана для мягкого климата с частыми дождями. Технология NanoPro-Tech с микросиликой гарантирует исключительное сцепление на мокром асфальте, снежной каше и тонком льду. Модель демонстрирует отличное поведение при торможении и отводе воды, сохраняя стабильность даже при плюсовой температуре.

Преимущества: отличное сцепление на мокром покрытии, предсказуемость.

отличное сцепление на мокром покрытии, предсказуемость. Недостатки: может становиться более жесткой при сильных морозах.

Также читайте:

Какой штраф за автомобильные шины зимой 2025 года

Есть ли смысл покупать китайские зимние шины

Стоит ли покупать подержанные зимние шины для авто

Pirelli P Zero Winter

Предназначена для мощных автомобилей, которым нужна точность управления. Асимметричный рисунок и усиленные плечевые блоки обеспечивают стабильность в поворотах. На сухом асфальте ведет себя как летняя спортивная шина. Остается эластичной до -20 °C, обеспечивая четкие реакции руля.

Преимущества: стабильность на высокой скорости, точность руля, минимальный шум.

стабильность на высокой скорости, точность руля, минимальный шум. Недостатки: чувствительна к правильному давлению.

Nokian Hakkapeliitta R5

Технология Arctic Grip Crystals использует микрочастицы в компаунде, действующие как невидимые шипы для невероятного сцепления на льду. Резина мягкая и эластичная до -35 °C. Тихая, мягкая, имеет низкое сопротивление качению.

Преимущества: максимальное сцепление на льду, комфорт, тишина.

максимальное сцепление на льду, комфорт, тишина. Недостатки: немного уступает шипам в глубоком льду.

Goodyear UltraGrip Performance+

UltraGrip Performance+ идеальна для переменчивой зимней погоды. Компаунд SnowProtect сохраняет эластичность на холоде, а 3D-ламели создают дополнительные грани сцепления. Шина сбалансирована, не подвержена аквапланированию и подходит для вождения на трассе в любую погоду.

Преимущества: сбалансированность, эффективность в снег и дождь, комфорт.

сбалансированность, эффективность в снег и дождь, комфорт. Недостатки: в сильный мороз может немного терять мягкость.

Dunlop Winter Sport 5

Создана для водителей, которым важна точность реакций и динамическое управление. Разнонаправленные ламели обеспечивают стабильность во время поворотов и торможения, хорошо держат дорогу на снегу. Шина комфортная и тихая, с прогнозируемым равномерным износом.