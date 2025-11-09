Відео
Найкращі зимові шини, які можна купити у 2025 році

Найкращі зимові шини, які можна купити у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 09:45
Оновлено: 06:51
Зимові шини в Україні у 2025 році: найкраще, що можна купити
Авто взимку. Фото: freepik.com

Преміальні зимові шини забезпечують безпеку та комфорт завдяки еластичному компаунду з силікою, що зберігає м'якість до -25 °C, та різноспрямованим ламелям для надійного зчеплення. Як Michelin, Continental, Bridgestone та інші відомі бренди адаптують свої флагманські моделі до різних зимових умов.

Про це написав Eurokoleso.

Michelin Pilot Alpin 5

Модель зберігає спортивну керованість узимку. Суміш Helio Compound 4G забезпечує м'якість у мороз. Асиметричний протектор гарантує стабільність при маневрах та короткий гальмівний шлях на снігу. Шина тиха, довговічна, з ресурсом понад 60 000 км.

  • Переваги: чудова керованість, стабільність, великий ресурс.
  • Недоліки: висока ціна.

Continental WinterContact TS 870 P 

Ідеальна для мінливих зим з відлигами. Компаунд Cool Chili 2.0 зберігає еластичність при перепадах температур, забезпечуючи чудове зчеплення на мокрому асфальті та сніговій каші. Це збалансована, тиха й передбачувана шина з ресурсом до 70 000 км.

  • Переваги: короткий гальмівний шлях, тиша, надійність.
  • Недоліки: вища ціна, ніж у середньому сегменті.

Bridgestone Blizzak LM005

Розроблена для м'якого клімату з частими дощами. Технологія NanoPro-Tech із мікросилікою гарантує виняткове зчеплення на мокрому асфальті, сніговій каші та тонкому льоді. Модель демонструє відмінну поведінку при гальмуванні та відведенні води, зберігаючи стабільність навіть при плюсовій температурі.

  • Переваги: відмінне зчеплення на мокрому покритті, передбачуваність.
  • Недоліки: може ставати жорсткішою при сильних морозах.

Pirelli P Zero Winter

Призначена для потужних автомобілів, яким потрібна точність керування. Асиметричний малюнок та посилені плечові блоки забезпечують стабільність у поворотах. На сухому асфальті поводиться як літня спортивна шина. Залишається еластичною до -20 °C, забезпечуючи чіткі реакції керма.

  • Переваги: стабільність на високій швидкості, точність керма, мінімальний шум.
  • Недоліки: чутлива до правильного тиску.

Nokian Hakkapeliitta R5

Технологія Arctic Grip Crystals використовує мікрочастинки в компаунді, що діють як невидимі шипи для неймовірного зчеплення на льоду. Гума м'яка та еластична до -35 °C. Тиха, м'яка, має низький опір коченню.

  • Переваги: максимальне зчеплення на кризі, комфорт, тиша.
  • Недоліки: трохи поступається шипам у глибокому льоді.

Goodyear UltraGrip Performance+

UltraGrip Performance+ ідеальна для мінливої зимової погоди. Компаунд SnowProtect зберігає еластичність на холоді, а 3D-ламелі створюють додаткові грані зчеплення. Шина збалансована, не схильна до аквапланування та підходить для водіння на трасі в будь-яку погоду.

  • Переваги: збалансованість, ефективність у сніг та дощ, комфорт.
  • Недоліки: у сильний мороз може трохи втрачати м'якість.

Dunlop Winter Sport 5

Створена для водіїв, яким важлива точність реакцій та динамічне керування. Різноспрямовані ламелі забезпечують стабільність під час поворотів та гальмування, добре тримаючи дорогу на снігу. Шина комфортна та тиха, з прогнозованим рівномірним зносом.

  • Переваги: точність керування, прогнозованість, комфорт.
  • Недоліки: трохи поступається Michelin у комфорті на сухому асфальті.

рейтинг авто автомобіль відомі бренди корисні поради шини для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
