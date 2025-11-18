Відео
Кращі моделі зимових шин для Jeep

Дата публікації: 18 листопада 2025 15:20
Оновлено: 15:06
Зимові шини для Jeep: які варто обрати
2023 Jeep Wrangler Rubicon 4xe Фото: greencarreports.com

Через значну масу та навантаження зимова гума для Jeep, особливо Grand Cherokee та Wrangler, має бути з посиленим каркасом й глибоким протектором. Для моделей Compass або Cherokee підійдуть нешиповані фрикційні шини, орієнтовані на комфорт та тишу. Важливо підбирати однакові шини на всі осі, щоб уникнути дисбалансу у роботі трансмісії.

Про це написав Eurokoleso.

Bridgestone Blizzak DM-V3

Одна з найкращих фрикційних шин для важких позашляховиків та кросоверів, яка впевнено поводиться на кризі, глибокому снігу та мокрій дорозі. Завдяки технології Multicell Compound вона скорочує гальмівний шлях, особливо ефективна на Grand Cherokee та Wrangler. Ресурс: 70 000 км. Ціна: близько 6900 грн за одну.

Nokian Hakkapeliitta R5 SUV

Еталонна скандинавська фрикційна модель. Технологія Arctic Grip Crystals забезпечує надійне зчеплення навіть на відполірованому льоду, залишаючись м’якою до –35 °C. Гарантує впевнений контроль та має низький опір коченню. Ресурс: 60 000 км. Ціна: близько 6300 грн.

Michelin Pilot Alpin 5 SUV

UHP-шина преміумкласу, розроблена для потужних моделей (Grand Cherokee, Wagoneer). Забезпечує максимально передбачувану поведінку на сухому та мокрому асфальті, витримуючи високі швидкості та динамічні навантаження. Ресурс: 65 000 км. Ціна: приблизно 7200 грн.

Continental WinterContact TS 870 P SUV

Нова фрикційна модель, адаптована для SUV з повним приводом. Суміш Cool Chili 2.0 зберігає гнучкість при екстремально низьких температурах, показуючи блискучі результати на мокрій дорозі та відмінну стійкість. Ресурс: 65 000 км. Ціна: 6600 грн.

Goodyear UltraGrip Performance SUV+

Фрикційна шина зі спеціальною сумішшю SnowProtect Compound, оптимізована для важких позашляховиків. Вона універсальна, добре працює на укоченому снігу та крутих підйомах, зберігаючи контроль. Ресурс: 55 000 км. Ціна: близько 6100 грн.

Pirelli Scorpion Winter 2

Фрикційна модель з високим вмістом силіки та адаптивними ламелями. Забезпечує стабільність на снігу та низький опір коченню, що може зменшити витрати палива. Ресурс: 60 000 км. Ціна: близько 6400 грн.

Hankook Winter i*cept Evo3 X (W330A)

Найкраща бюджетна фрикційна альтернатива, що використовує оновлену суміш Aqua Pine 2 для еластичності. Забезпечує рівномірне зчеплення та стійкість до зносу. Ресурс: 55 000 км. Ціна: від 5200 грн.

авто зима поради автомобіль шини для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
