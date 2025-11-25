Відео
Зʼявилися нові значно дешевші версії Toyota RAV4

Дата публікації: 25 листопада 2025 15:20
Оновлено: 11:24
Представлені дві нові значно дешевші версії Toyota RAV4
GAC-Toyota Wildlander Фото: GAC-Toyota

Toyota випустила дві локалізовані версії бестселера RAV4 для Китаю, виготовлені з партнерами FAW та GAC. Обидва кросовери адаптовані для китайського ринку з унікальними комплектаціями, вибором силових агрегатів та ціною, що робить їх відмінними та набагато доступнішими, ніж їхні глобальні аналоги.

Про це повідомив Cars Coops.

Відмінності у дизайні

Обидві моделі базуються на оновленій версії архітектури TNGA-K від Toyota.

GAC-Toyota Wildlander відображає чіткіший вигляд міжнародного RAV4, маючи решітку радіатора кольору кузова у формі стільників та фари у формі молота. Тим часом FAW-Toyota RAV4 займає жорсткішу позицію зі стилем, запозиченим у комплектацій Woodland та Adventure, але без рейлінгів на даху. Жодна з версій не пропонує варіант GR Sport.

Обидва кросовери оснащені 18- або 20-дюймовими легкосплавними дисками з дещо різними бамперами, що створює невелику різницю в загальній довжині. Wildlander має розмір 4600 мм, а FAW RAV4 розтягується до 4620 мм.

Просунутий інтерʼєр

Інтерʼєр Toyota Wildlander
Салон Toyota Wildlander Фото: GAC-Toyota

Всередині найбільша відмінність від глобальних моделей полягає в технічному налаштуванні. Центральне місце займає 15,6-дюймовий сенсорний екран зі спеціальним китайським програмним забезпеченням, до якого додаються 8,8-дюймова цифрова панель приладів та опціональний 26,4-дюймовий проєкційний дисплей. Для порівняння, глобальні версії оснащені 10,5- або 12,9-дюймовими екранами та більшою 12,3-дюймовою панеллю приладів.

GAC-Toyota вже опублікувала повні характеристики та список функцій для Wildlander. Очікується, що FAW-Toyota незабаром зробить те саме.

Серед основних функцій: панорамний люк, сидіння з напіванілінової шкіри з підігрівом та вентиляцією, багатофункціональний підлокітник, двозонний клімат-контроль, 64-кольорове атмосферне підсвічування, розпізнавання обличчя, функції голосового керування та вантажний відсік об'ємом 749 літрів.

Найдешевші плагін-гібридні кросовери з найбільшим запасом ходу

На що скаржаться власники Toyota RAV4

Яких радикальних змін зазнала нова Toyota Corolla

Силові агрегати

Вибір моторів починається зі звичного 2-літрового бензинового двигуна потужністю 169 к.с. До лінійки додаються два самозарядні гібриди: 2-літровий двигун потужністю 193 к.с. та 2,5-літрова повнопривідна версія E-Four потужністю 236 к.с. Гібридної версії з підзарядкою від мережі поки немає.

Які ціни

GAC-Toyota Wildlander коштує 23 900–32 500 доларів, залежно від комплектації та силового агрегату. Ціна гібридної версії RAV4 на глобальному ринку починається від 31 900 доларів.

Китай авто ціни автомобіль Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
