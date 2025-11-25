Представлені дві нові значно дешевші версії Toyota RAV4

GAC-Toyota Wildlander Фото: GAC-Toyota

Toyota випустила дві локалізовані версії бестселера RAV4 для Китаю, виготовлені з партнерами FAW та GAC. Обидва кросовери адаптовані для китайського ринку з унікальними комплектаціями, вибором силових агрегатів та ціною, що робить їх відмінними та набагато доступнішими, ніж їхні глобальні аналоги.

Про це повідомив Cars Coops.

Відмінності у дизайні

Обидві моделі базуються на оновленій версії архітектури TNGA-K від Toyota.

GAC-Toyota Wildlander відображає чіткіший вигляд міжнародного RAV4, маючи решітку радіатора кольору кузова у формі стільників та фари у формі молота. Тим часом FAW-Toyota RAV4 займає жорсткішу позицію зі стилем, запозиченим у комплектацій Woodland та Adventure, але без рейлінгів на даху. Жодна з версій не пропонує варіант GR Sport.

Обидва кросовери оснащені 18- або 20-дюймовими легкосплавними дисками з дещо різними бамперами, що створює невелику різницю в загальній довжині. Wildlander має розмір 4600 мм, а FAW RAV4 розтягується до 4620 мм.

Просунутий інтерʼєр

Салон Toyota Wildlander Фото: GAC-Toyota

Всередині найбільша відмінність від глобальних моделей полягає в технічному налаштуванні. Центральне місце займає 15,6-дюймовий сенсорний екран зі спеціальним китайським програмним забезпеченням, до якого додаються 8,8-дюймова цифрова панель приладів та опціональний 26,4-дюймовий проєкційний дисплей. Для порівняння, глобальні версії оснащені 10,5- або 12,9-дюймовими екранами та більшою 12,3-дюймовою панеллю приладів.

GAC-Toyota вже опублікувала повні характеристики та список функцій для Wildlander. Очікується, що FAW-Toyota незабаром зробить те саме.

Серед основних функцій: панорамний люк, сидіння з напіванілінової шкіри з підігрівом та вентиляцією, багатофункціональний підлокітник, двозонний клімат-контроль, 64-кольорове атмосферне підсвічування, розпізнавання обличчя, функції голосового керування та вантажний відсік об'ємом 749 літрів.

Силові агрегати

Вибір моторів починається зі звичного 2-літрового бензинового двигуна потужністю 169 к.с. До лінійки додаються два самозарядні гібриди: 2-літровий двигун потужністю 193 к.с. та 2,5-літрова повнопривідна версія E-Four потужністю 236 к.с. Гібридної версії з підзарядкою від мережі поки немає.

Які ціни

GAC-Toyota Wildlander коштує 23 900–32 500 доларів, залежно від комплектації та силового агрегату. Ціна гібридної версії RAV4 на глобальному ринку починається від 31 900 доларів.