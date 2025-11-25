Представлены две новые более дешевые версии Toyota RAV4

GAC-Toyota Wildlander Фото: GAC-Toyota

Toyota выпустила две локализованные версии бестселлера RAV4 для Китая, изготовленные с партнерами FAW и GAC. Оба кроссовера адаптированы для китайского рынка с уникальными комплектациями, выбором силовых агрегатов и ценой, что делает их отличными и гораздо более доступными, чем их глобальные аналоги.

Об этом сообщил Cars Coops.

Реклама

Читайте также:

Отличия в дизайне

Обе модели базируются на обновленной версии архитектуры TNGA-K от Toyota.

GAC-Toyota Wildlander отражает более четкий вид международного RAV4, имея решетку радиатора цвета кузова в форме сот и фары в форме молота. Между тем FAW-Toyota RAV4 занимает более жесткую позицию со стилем, заимствованным у комплектаций Woodland и Adventure, но без рейлингов на крыше. Ни одна из версий не предлагает вариант GR Sport.

Оба кроссовера оснащены 18- или 20-дюймовыми легкосплавными дисками с несколько разными бамперами, что создает небольшую разницу в общей длине. Wildlander имеет размер 4600 мм, а FAW RAV4 растягивается до 4620 мм.

Продвинутый интерьер

Салон Toyota Wildlander Фото: GAC-Toyota

Внутри самое большое отличие от глобальных моделей заключается в технической настройке. Центральное место занимает 15,6-дюймовый сенсорный экран со специальным китайским программным обеспечением, к которому добавляются 8,8-дюймовая цифровая панель приборов и опциональный 26,4-дюймовый проекционный дисплей. Для сравнения, глобальные версии оснащены 10,5- или 12,9-дюймовыми экранами и большей 12,3-дюймовой приборной панелью.

GAC-Toyota уже опубликовала полные характеристики и список функций для Wildlander. Ожидается, что FAW-Toyota вскоре сделает то же самое.

Среди основных функций: панорамный люк, сиденья из полуанилиновой кожи с подогревом и вентиляцией, многофункциональный подлокотник, двухзонный климат-контроль, 64-цветная атмосферная подсветка, распознавание лица, функции голосового управления и грузовой отсек объемом 749 литров.

Также читайте:

Самые дешевые плагин-гибридные кроссоверы с самым большим запасом хода

На что жалуются владельцы Toyota RAV4

Какие радикальные изменения претерпела новая Toyota Corolla

Силовые агрегаты

Выбор моторов начинается с привычного 2-литрового бензинового двигателя мощностью 169 л.с. К линейке добавляются два самозарядных гибрида: 2-литровый двигатель мощностью 193 л.с. и 2,5-литровая полноприводная версия E-Four мощностью 236 л.с. Гибридной версии с подзарядкой от сети пока нет.

Какие цены

GAC-Toyota Wildlander стоит 23 900-32 500 долларов, в зависимости от комплектации и силового агрегата. Цена гибридной версии RAV4 на глобальном рынке начинается от 31 900 долларов.