Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Появились новые более дешевые версии Toyota RAV4

Появились новые более дешевые версии Toyota RAV4

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 15:20
обновлено: 11:24
Представлены две новые более дешевые версии Toyota RAV4
GAC-Toyota Wildlander Фото: GAC-Toyota

Toyota выпустила две локализованные версии бестселлера RAV4 для Китая, изготовленные с партнерами FAW и GAC. Оба кроссовера адаптированы для китайского рынка с уникальными комплектациями, выбором силовых агрегатов и ценой, что делает их отличными и гораздо более доступными, чем их глобальные аналоги.

Об этом сообщил Cars Coops.

Реклама
Читайте также:

Отличия в дизайне

Обе модели базируются на обновленной версии архитектуры TNGA-K от Toyota.

GAC-Toyota Wildlander отражает более четкий вид международного RAV4, имея решетку радиатора цвета кузова в форме сот и фары в форме молота. Между тем FAW-Toyota RAV4 занимает более жесткую позицию со стилем, заимствованным у комплектаций Woodland и Adventure, но без рейлингов на крыше. Ни одна из версий не предлагает вариант GR Sport.

Оба кроссовера оснащены 18- или 20-дюймовыми легкосплавными дисками с несколько разными бамперами, что создает небольшую разницу в общей длине. Wildlander имеет размер 4600 мм, а FAW RAV4 растягивается до 4620 мм.

Продвинутый интерьер

Інтерʼєр Toyota Wildlander
Салон Toyota Wildlander Фото: GAC-Toyota

Внутри самое большое отличие от глобальных моделей заключается в технической настройке. Центральное место занимает 15,6-дюймовый сенсорный экран со специальным китайским программным обеспечением, к которому добавляются 8,8-дюймовая цифровая панель приборов и опциональный 26,4-дюймовый проекционный дисплей. Для сравнения, глобальные версии оснащены 10,5- или 12,9-дюймовыми экранами и большей 12,3-дюймовой приборной панелью.

GAC-Toyota уже опубликовала полные характеристики и список функций для Wildlander. Ожидается, что FAW-Toyota вскоре сделает то же самое.

Среди основных функций: панорамный люк, сиденья из полуанилиновой кожи с подогревом и вентиляцией, многофункциональный подлокотник, двухзонный климат-контроль, 64-цветная атмосферная подсветка, распознавание лица, функции голосового управления и грузовой отсек объемом 749 литров.

Также читайте:

Самые дешевые плагин-гибридные кроссоверы с самым большим запасом хода

На что жалуются владельцы Toyota RAV4

Какие радикальные изменения претерпела новая Toyota Corolla

Силовые агрегаты

Выбор моторов начинается с привычного 2-литрового бензинового двигателя мощностью 169 л.с. К линейке добавляются два самозарядных гибрида: 2-литровый двигатель мощностью 193 л.с. и 2,5-литровая полноприводная версия E-Four мощностью 236 л.с. Гибридной версии с подзарядкой от сети пока нет.

Какие цены

GAC-Toyota Wildlander стоит 23 900-32 500 долларов, в зависимости от комплектации и силового агрегата. Цена гибридной версии RAV4 на глобальном рынке начинается от 31 900 долларов.

Китай авто цены автомобиль Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации