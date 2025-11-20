Видео
Этот автомобиль сбросит с трона Tesla и BYD до конца 2025 года

Дата публикации 20 ноября 2025 17:30
обновлено: 12:41
Гибридное авто сбросит с трона Tesla и BYD к концу 2025 года
Toyota RAV4 против Tesla Model Y. Скриншот: @Gjeebs

К концу 2025 года Toyota RAV4 прогнозируемо возглавит мировой рейтинг продаж, превзойдя лидеров электрического рынка, Tesla и BYD. Успех японского кроссовера обусловлен восстановлением спроса на гибриды и замедлением продаж полностью электрических авто.

Об этом сообщил Auto Plus.

Мировые продажи

По прогнозам, мировой авторынок в 2025 году вырастет до 80 400 000 автомобилей. При этом наблюдается заметное восстановление интереса к гибридам без подзарядки от сети, продажи которых, как ожидается, вырастут на 20%. Зато реализация полностью электрических автомобилей демонстрирует признаки замедления, особенно на европейском и китайском рынках.

Китай остается ключевым рынком, занимая почти треть мировых продаж, где гибридные кроссоверы продолжают доминировать (45% от общего количества регистраций).

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в 2025 году прогнозирует значительный отрыв Toyota RAV4:

  • Toyota RAV4: 2 100 000 единиц (+1,5%).
  • Toyota Corolla: 1 900 000 единиц (стабильный результат).
  • Tesla Model Y: 1 800 000 единиц (-11,2%).

Успех Toyota RAV4 обусловлен несколькими факторами. Гибрид в версии 4x2 предлагает до 218 л.с. и разумный расход топлива (6,4 литра/100 км в смешанном цикле). Автомобиль продается в Европе примерно за 44 950 евро, что делает его конкурентоспособным по сравнению с Tesla Model Y, стоимость которой составляет около 50 000 евро.

Худшие годы выпуска популярной в Украине Tesla Model Y

Почему батареи электрокаров BYD не загораются в случае аварии

Нашелся кроссовер надёжнее Toyota RAV4

Адаптация к рынкам

Спрос на Toyota RAV4 особенно высок в Китае, где на него приходится почти 29,9% мировых продаж. Toyota активно адаптировала свое предложение к местным условиям. Даже во Франции RAV4 имеет значительный успех, продавая примерно 1500 автомобилей в месяц.

Toyota продолжает инновации, запустив шестое поколение RAV4 21 мая 2025 года, сохраняя при этом стабильные цены — 34 000-37 000 евро в зависимости от конфигурации.

рейтинг Tesla авто цены автомобиль продажа авто Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
