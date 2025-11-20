Гібридне авто скине з трону Tesla та BYD до кінця 2025 року

Toyota RAV4 vs Tesla Model Y. Скриншот: @Gjeebs

До кінця 2025 року Toyota RAV4 прогнозовано очолить світовий рейтинг продажів, перевершивши лідерів електричного ринку, Tesla та BYD. Успіх японського кросовера зумовлений відновленням попиту на гібриди та уповільненням продажів повністю електричних авто.

По це повідомив Auto Plus.

Світові продажі

За прогнозами, світовий авторинок у 2025 році зросте до 80 400 000 автомобілів. При цьому спостерігається помітне відновлення інтересу до гібридів без підзарядки від мережі, продажі яких, як очікується, зростуть на 20%. Натомість, реалізація повністю електричних автомобілів демонструє ознаки уповільнення, особливо на європейському та китайському ринках.

Китай залишається ключовим ринком, займаючи майже третину світових продажів, де гібридні кросовери продовжують домінувати (45% від загальної кількості реєстрацій).

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у 2025 році прогнозує значний відрив Toyota RAV4:

Toyota RAV4: 2 100 000 одиниць (+1,5%).

2 100 000 одиниць (+1,5%). Toyota Corolla: 1 900 000 одиниць (стабільний результат).

1 900 000 одиниць (стабільний результат). Tesla Model Y: 1 800 000 одиниць (-11,2%).

Успіх Toyota RAV4 обумовлений кількома чинниками. Гібрид у версії 4x2 пропонує до 218 к.с. та розумну витрату палива (6,4 літра/100 км у змішаному циклі). Автомобіль продається в Європі приблизно за 44 950 євро, що робить його конкурентоспроможним порівняно з Tesla Model Y, вартість якої становить близько 50 000 євро.

Адаптація до ринків

Попит на Toyota RAV4 особливо високий у Китаї, де на нього припадає майже 29,9% світових продажів. Toyota активно адаптувала свою пропозицію до місцевих умов. Навіть у Франції RAV4 має значний успіх, продаючи приблизно 1500 автомобілів на місяць.

Toyota продовжує інновації, запустивши шосте покоління RAV4 21 травня 2025 року, зберігаючи при цьому стабільні ціни — 34 000-37 000 євро залежно від конфігурації.