Самые дешевые кроссоверы PHEV с наибольшим электрическим запасом хода

Самые дешевые плагин-гибридные кроссоверы с большим запасом хода
Гибридные электромобили с подзарядкой (PHEV) сочетают возможность коротких поездок на электротяге с преимуществами традиционного двигателя внутреннего сгорания. Чтобы помочь водителям, которые ищут доступный и экономичный транспорт, эксперты проанализировали лучшие кроссоверы PHEV 2025 года по запасу электрического хода.
Об этом написал InsideEVs.
Как составляли рейтинг
Лучшие кроссоверы PHEV 2025 года предлагают достаточный электрический запас хода, что позволяет большинство ежедневных поездок выполнять без использования бензина. Однако важно регулярно заряжать аккумулятор, иначе топливная экономичность значительно снижается, что нивелирует преимущество переплаты за гибрид.
Для составления рейтинга лучших доступных гибридных кроссоверов с подзарядкой была установлена максимальная цена в 50 000 долларов. Это ограничение исключает некоторые модели с большим электрическим запасом хода, которые часто стоят значительно дороже и недоступны для широкого круга покупателей. Список был сформирован на основе данных EPA с FuelEconomy.gov.
Рейтинг самых выносливых PHEV
- 2025 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid: запас хода 68 км. Гибрид имеет лишь на 5 км меньший запас хода на электротяге по сравнению с Prius PHEV и обеспечивает комбинированный расход топлива 2,5 л/100 км, предлагая при этом просторный семейный салон.
- 2025 Mitsubishi Outlander PHEV: запас хода 61 км. Этот 7-местный кроссовер обеспечивает щедрое грузовое пространство и комбинированный расход топлива 3,68 л/100 км.
- 2025 Ford Escape PHEV: запас хода 60 км. Полностью электрический режим обеспечивает аккумулятор на 14,4 кВт-ч. В гибридном режиме авто расходует топливо на уровне 2,33 л/100 км.
- 2026 Kia Sportage Plug-in Hybrid: запас хода 53 км. Обновленный Sportage продолжает тенденцию Kia внедрять смелый, футуристический дизайн и достигает среднего расхода топлива 2,83 л/100 км после включения бензинового двигателя.
- 2025 Alfa Romeo Tonale: запас хода 53 км. Компактный кроссовер имеет производительность (285 л.с. и 440 Нм) и общую топливную экономичность 3,05 л/100 км, разгоняясь от 0 до 100 км/ч всего за 6,2 секунды.
- 2025 Dodge Hornet PHEV: запас хода 53 км. Используя ту же платформу, что и Tonale, гибрид выдает 288 л.с. и 519 Нм крутящего момента, разгоняясь от 0 до 100 км/ч всего за 5,6 секунды при эффективности 3,05 л/100 км.
- 2025 Kia Niro PHEV: запас хода 53 км. Отличается доступной начальной ценой (35 935 долларов) и предлагает три варианта силовых агрегатов.
- 2026 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid: запас хода 51 км. Отличный вариант семейного кроссовера, который обеспечивает топливную эффективность 3,05 л/100 км после включения бензинового двигателя.
- 2026 Kia Sorento Plug-In Hybrid: запас хода 48 км. Sorento является одним из крупнейших и самых дорогих кроссоверов в списке, который предлагает полный привод, 12,3-дюймовый сенсорный экран и силовой агрегат мощностью 261 л.с. и 366 Нм крутящего момента.
