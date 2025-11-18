Самые дешевые кроссоверы PHEV с наибольшим электрическим запасом хода

2025 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid Фото: greencarreports.com

Гибридные электромобили с подзарядкой (PHEV) сочетают возможность коротких поездок на электротяге с преимуществами традиционного двигателя внутреннего сгорания. Чтобы помочь водителям, которые ищут доступный и экономичный транспорт, эксперты проанализировали лучшие кроссоверы PHEV 2025 года по запасу электрического хода.

Об этом написал InsideEVs.

Как составляли рейтинг

Лучшие кроссоверы PHEV 2025 года предлагают достаточный электрический запас хода, что позволяет большинство ежедневных поездок выполнять без использования бензина. Однако важно регулярно заряжать аккумулятор, иначе топливная экономичность значительно снижается, что нивелирует преимущество переплаты за гибрид.

Для составления рейтинга лучших доступных гибридных кроссоверов с подзарядкой была установлена максимальная цена в 50 000 долларов. Это ограничение исключает некоторые модели с большим электрическим запасом хода, которые часто стоят значительно дороже и недоступны для широкого круга покупателей. Список был сформирован на основе данных EPA с FuelEconomy.gov.

Рейтинг самых выносливых PHEV