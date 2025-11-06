Батарея плагин-гибридного авто: сколько реально служит

Батарея плагин-гибрида. Фото: evclinic.eu

Популярность плагин-гибридных автомобилей (PHEV) растет, особенно среди тех, кто ищет баланс между электромобилями и обычным ДВС, но их привлекательность зависит от состояния тяговой батареи. Немецкие эксперты из ADAC проанализировали тысячи подержанных моделей, чтобы определить, сколько реально служит аккумулятор PHEV.

Autokult.

Выводы ADAC

Немецкая экспертная организация ADAC исследовала 28 500 подержанных плагин-гибридов, чтобы оценить фактическую емкость их батарей и факторы, влияющие на деградацию аккумулятора.

Минимальные показатели емкости:

после 50 000 км : не менее 92%;

: не менее 92%; после 100 000 км : не менее 88%;

: не менее 88%; после 150 000 км : не менее 84%;

: не менее 84%; после 200 000 км: не менее 80%.

Что влияет на ресурс

Частота использования и зарядки. Чем чаще владелец заряжает и использует PHEV в режиме нулевого выброса, тем быстрее происходит деградация батареи. За 200 000 км пробега разница между редко и чаще всего заряжаемыми авто может достигать почти 10% емкости.

Чем чаще владелец заряжает и использует PHEV в режиме нулевого выброса, тем быстрее происходит деградация батареи. За 200 000 км пробега разница между редко и чаще всего заряжаемыми авто может достигать почти 10% емкости. Бренд автомобиля. Модели Volkswagen Group, Volvo и Mercedes демонстрируют меньшую потерю емкости даже при большом пробеге. Модели BMW показали существенно разные результаты в зависимости от интенсивности использования в электрическом режиме. Аккумуляторы Mitsubishi и Ford сначала демонстрировали значительное падение емкости, но впоследствии этот процесс замедлялся (у Mitsubishi) или требовал дополнительного исследования (у Ford из-за малого количества данных).

Гарантия и рекомендации

ADAC отмечает, что гарантийные условия (обычно 8 лет или 160 000 км) часто требуют падения емкости до критических 70% и ниже. Поскольку большинство автомобилей в исследовании показывают лучшие результаты, лишь незначительное их количество попадает под гарантийный ремонт.

Эксперты рекомендуют покупателям подержанных PHEV обязательно проверять фактическую емкость тягового аккумулятора перед покупкой. Для сохранения долговечности аккумулятора ADAC советует заряжать его только до 80% емкости, если это возможно.