Стоит ли купить подзарядный гибрид вместо электромобиля

Электромобили, несмотря на преимущества в низких затратах и отсутствии выбросов, имеют ограниченный запас хода, что создает трудности для дальних поездок. Гибридные авто с подзарядкой от сети (PHEV) предлагают универсальное решение, сочетая электротягу для поездок по городу с бензиновым двигателем для дальних маршрутов.

Лучшая дальность

Премиальные электромобили могут проехать до 480 км, но бюджетные модели значительно им уступают в этом. Необходимость частых и длительных зарядок делает их менее удобными для дальних поездок.

Зато PHEV благодаря эффективному бензиновому двигателю и большому топливному баку могут преодолеть в среднем не менее 960 км на одной заправке и заряде, что существенно уменьшает тревогу по запасу хода.

Стоимость при перепродаже

Электромобили обычно дороже из-за высокой стоимости производства больших аккумуляторных батарей. PHEV, имея меньшие аккумуляторы, значительно доступнее, что делает их отличной отправной точкой для перехода к электрифицированному вождению. Также электромобили быстро теряют свою стоимость при перепродаже, тогда как PHEV демонстрируют лучшее сохранение цены.

Гибкость и динамика

PHEV сочетают мгновенный крутящий момент электромотора с надежностью и динамикой бензинового двигателя. Это позволяет им предлагать сбалансированную производительность для широкого спектра условий вождения.

В отличие от электромобилей, которые могут иметь проблемы с перегревом аккумулятора при длительной высокой скорости, подзарядные гибриды обеспечивают устойчивую производительность. Для многих водителей переход на PHEV является идеальным мостом, поскольку они сохраняют ощущения от вождения традиционного авто, но с преимуществами электропривода.

Расходы на обслуживание

Хотя PHEV имеют как электрический, так и бензиновый двигатели, они часто дешевле в обслуживании, чем традиционные автомобили. Использование электроэнергии для коротких поездок уменьшает нагрузку на бензиновый двигатель, что удлиняет интервалы между заменами масла и ремонтом. Меньшие и более доступные для замены аккумуляторы, чем у электромобилей, также способствуют снижению затрат на долгосрочное обслуживание.

Универсальность и буксировка

PHEV позволяют переключаться между режимами только на электротяге, гибридным и только на бензине, что делает их идеальными как для городских поездок, так и для путешествий на дальние расстояния.

Также благодаря бензиновому двигателю, они имеют лучшую буксировочную способность, поскольку могут поддерживать дополнительную мощность, не разряжая аккумулятор слишком быстро, что является значительным преимуществом над электромобилями.