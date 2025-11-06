Батарея плагін-гібридного авто: скільки реально служить

Батарея плагін-гібрида. Фото: evclinic.eu

Популярність плагін-гібридних автомобілів (PHEV) зростає, особливо серед тих, хто шукає баланс між електромобілями та звичайним ДВЗ, але їхня привабливість залежить від стану тягової батареї. Німецькі експерти з ADAC проаналізували тисячі вживаних моделей, щоб визначити, скільки реально служить акумулятор PHEV.

Про це повідомив Autokult.

Висновки ADAC

Німецька експертна організація ADAC дослідила 28 500 вживаних плагін-гібридів, щоб оцінити фактичну місткість їхніх батарей та фактори, що впливають на деградацію акумулятора.

Мінімальні показники місткості:

після 50 000 км : щонайменше 92%;

: щонайменше 92%; після 100 000 км : щонайменше 88%;

: щонайменше 88%; після 150 000 км : щонайменше 84%;

: щонайменше 84%; після 200 000 км: щонайменше 80%.

Що впливає на ресурс

Частота використання та заряджання. Чим частіше власник заряджає та використовує PHEV у режимі нульового викиду, тим швидше відбувається деградація батареї. За 200 000 км пробігу різниця між найрідше та найчастіше заряджуваними авто може сягати майже 10% місткості.

Чим частіше власник заряджає та використовує PHEV у режимі нульового викиду, тим швидше відбувається деградація батареї. За 200 000 км пробігу різниця між найрідше та найчастіше заряджуваними авто може сягати майже 10% місткості. Бренд автомобіля. Моделі Volkswagen Group, Volvo та Mercedes демонструють меншу втрату місткості навіть за великого пробігу. Моделі BMW показали суттєво різні результати залежно від інтенсивності використання в електричному режимі. Акумулятори Mitsubishi та Ford спочатку демонстрували значне падіння місткості, але згодом цей процес сповільнювався (у Mitsubishi) або потребував додаткового дослідження (у Ford через малу кількість даних).

Гарантія та рекомендації

ADAC зазначає, що гарантійні умови (зазвичай 8 років або 160 000 км) часто вимагають падіння місткості до критичних 70% та нижче. Позаяк більшість автомобілів у дослідженні показують кращі результати, лише незначна їхня кількість потрапляє під гарантійний ремонт.

Експерти рекомендують покупцям вживаних PHEV обов'язково перевіряти фактичну місткість тягового акумулятора перед покупкою. Для збереження довговічності акумулятора ADAC радить заряджати його лише до 80% ємності, якщо це можливо.