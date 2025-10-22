Відео
Україна
Найпопулярніші гібридні авто в Україні у 2025 році

Найпопулярніші гібридні авто в Україні у 2025 році

Дата публікації: 22 жовтня 2025 15:20
Оновлено: 13:15
Які гібридні авто найчастіше купували українці у 2025 році
Задня емблема гібрида Ford Fusion. Фото: cheersandgears.com

Аналіз українського ринку гібридних автомобілів у третьому кварталі 2025 році демонструє, що гібридні технології перестали бути нішевим продуктом та стали стандартом як для масового, так і для преміум-сегмента. При чому очікувано домінує Toyota.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Вживані гібриди

На ринку вживаних гібридів (імпорт та внутрішні перепродажі) безумовним лідером є Toyota. Завдяки ранній ставці на гібридні технології та широкому асортименту перевірених моделей, японський гігант має вирішальну перевагу. Слідом розмістився Ford, який має свою частку завдяки імпорту популярних моделей з США.

Цікаво, що гібрид перестав бути лише питанням економії, ставши атрибутом преміумсегмента: до ТОП-10 входять Audi, BMW, Mercedes-Benz та Lexus. Також стабільний попит забезпечують доступніші рішення від Honda, Hyundai та KIA.

ТОП-10 марок гібридних авто в Україні у 3 кв. 2025 року, вживані
Інфографіка: eauto.org.ua

У модельному рейтингу вживаних гібридів:

  • Toyota RAV4 та Toyota Camry — незмінні лідери, які стали стандартом гібридного кросовера та седана.
  • Висока присутність Ford Fusion, Escape та C-Max є прямим наслідком масового імпорту з Північної Америки.
  • Піонери руху Toyota Prius та Chevrolet Volt (лідер серед плагін-гібридів) зберігають свої позиції як символи перевіреної економічності.
  • Входження в топ преміуммоделей BMW X5 та Lexus RX показує, що гібриди є невід'ємною частиною ринку великих кросоверів.
ТОП-10 моделей гібридних авто в Україні у 3 кв. 2025 року, вживані
Інфографіка: eauto.org.ua

Дворічне гібридне авто з пробігом, яке варто купити

Який гібрид надійніший? Toyota, Honda чи Lexus

Прихована проблема, яку мають усі гібридні автомобілі

Ринок нових гібридів

Toyota також впевнено зберігає позицію бренду №1, пропонуючи гібридні версії майже усіх популярних моделей. За друге місце розгортається серйозна боротьба, де високу активність демонструють BMW, Nissan та Mercedes-Benz.

Значну присутність мають бренди Audi, Land Rover, Lexus та Volvo. Також у ТОП-10 входять Renault та Suzuki, які пропонують доступні гібриди.

ТОП-10 марок гібридних авто в Україні у 3 кв. 2025 року, нові
Інфографіка: eauto.org.ua

Модельний рейтинг нових гібридів вказує на пріоритет кросоверів:

  • Toyota RAV4 — абсолютний бестселер та лідер з величезним відривом.
  • Успіх Toyota Yaris Cross свідчить про високий попит на компактні та економічні гібридні кросовери, а Toyota Camry залишається популярним гібридним седаном.
  • Українці охоче купує гібридні версії популярних кросоверів, наприклад, Nissan Qashqai та Nissan X-Trail.
  • Успіх Renault Duster у гібридній версії підтверджує попит на доступні автомобілі.
  • Рейтинг завершують преміум-представники: Audi Q8, Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE та BMW X5. Це свідчить, що гібриди стали нормою для кросоверів у верхньому ціновому діапазоні.
ТОП-10 моделей гібридних авто в Україні у 3 кв. 2025 року, нові
Інфографіка: eauto.org.ua

рейтинг авто Ford BMW Mercedes-Benz автомобіль Renault Honda гібрид Audi Nissan Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
