Які гібридні авто найчастіше купували українці у 2025 році

Найпопулярніші гібридні авто в Україні у 2025 році
Аналіз українського ринку гібридних автомобілів у третьому кварталі 2025 році демонструє, що гібридні технології перестали бути нішевим продуктом та стали стандартом як для масового, так і для преміум-сегмента. При чому очікувано домінує Toyota.
Вживані гібриди
На ринку вживаних гібридів (імпорт та внутрішні перепродажі) безумовним лідером є Toyota. Завдяки ранній ставці на гібридні технології та широкому асортименту перевірених моделей, японський гігант має вирішальну перевагу. Слідом розмістився Ford, який має свою частку завдяки імпорту популярних моделей з США.
Цікаво, що гібрид перестав бути лише питанням економії, ставши атрибутом преміумсегмента: до ТОП-10 входять Audi, BMW, Mercedes-Benz та Lexus. Також стабільний попит забезпечують доступніші рішення від Honda, Hyundai та KIA.
У модельному рейтингу вживаних гібридів:
- Toyota RAV4 та Toyota Camry — незмінні лідери, які стали стандартом гібридного кросовера та седана.
- Висока присутність Ford Fusion, Escape та C-Max є прямим наслідком масового імпорту з Північної Америки.
- Піонери руху Toyota Prius та Chevrolet Volt (лідер серед плагін-гібридів) зберігають свої позиції як символи перевіреної економічності.
- Входження в топ преміуммоделей BMW X5 та Lexus RX показує, що гібриди є невід'ємною частиною ринку великих кросоверів.
Ринок нових гібридів
Toyota також впевнено зберігає позицію бренду №1, пропонуючи гібридні версії майже усіх популярних моделей. За друге місце розгортається серйозна боротьба, де високу активність демонструють BMW, Nissan та Mercedes-Benz.
Значну присутність мають бренди Audi, Land Rover, Lexus та Volvo. Також у ТОП-10 входять Renault та Suzuki, які пропонують доступні гібриди.
Модельний рейтинг нових гібридів вказує на пріоритет кросоверів:
- Toyota RAV4 — абсолютний бестселер та лідер з величезним відривом.
- Успіх Toyota Yaris Cross свідчить про високий попит на компактні та економічні гібридні кросовери, а Toyota Camry залишається популярним гібридним седаном.
- Українці охоче купує гібридні версії популярних кросоверів, наприклад, Nissan Qashqai та Nissan X-Trail.
- Успіх Renault Duster у гібридній версії підтверджує попит на доступні автомобілі.
- Рейтинг завершують преміум-представники: Audi Q8, Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE та BMW X5. Це свідчить, що гібриди стали нормою для кросоверів у верхньому ціновому діапазоні.
