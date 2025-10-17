Toyota, Honda чи Lexus: який гібрид надійніший

Який гібрид надійніший — Toyota, Honda чи Lexus
Попри швидке зростання попиту на кросовери, гібридні седани все ще тримають свої позиції. В цьому сегменті лідирують Toyota, Honda та Lexus, причому кожен бренд пропонує однаково конкурентоспроможні компактні та середньорозмірні моделі.
Про це написав Top Speed.
Lexus ES 300h
Гібридний Lexus ES має найвищі рейтинги надійності серед більшості седанів HEV. JD Power присуджує йому загальну оцінку 82/100, підтверджену споживачами, яка включає 88/100 за якість та надійність, 73/100 за враження від водіння та 74/100 за перепродаж.
iSeeCars підтверджує це загальною оцінкою 8,7/10, яка включає 8,6/10 за надійність, 7,6/10 за збережену вартість та 10/10 за безпеку.
Оцінка надійності також показує, що середній термін служби автомобіля становить 15,9 років. Ймовірність досягнення 320 000 км становить 32,7%.
Toyota Camry
За даними JD Power, Toyota Camry 2025 року має загальний бал 83/100, що включає найвищі 88/100 за якість та надійність, 78/100 за враження від водіння, 85/100 за перепродаж.
iSeeCars оцінює Toyota Camry у загальний бал 8,6/10, що включає 8/10 за надійність, 9/10 за безпеку та 8,8 за збережену вартість.
Це означає, що модель проїде 13 років, перш ніж зіткнеться з будь-якими помітними проблемами. Ймовірність досягнення 320 000 км становить 30,9%.
Honda Accord Hybrid
JD Power ставить модельний ряд Honda Accord на високий рівень, давши загальну оцінку 81/100, підтверджену споживачами, включаючи 79/100 за якість та надійність та враження від водіння, 87/100 за перепродаж.
iSeeCars дав моделі загальну оцінку 8,1/10, включаючи 8/10 за надійність, 8,4/10 за збережену вартість і 8/10 за безпеку. Модель проїздить 12,4 роки без серйозних проблем, з 26,5% ймовірністю пробігу 320 000 км.
