Головна Авто Який гібрид надійніший — Toyota, Honda чи Lexus

Який гібрид надійніший — Toyota, Honda чи Lexus

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 17:30
Оновлено: 15:22
Toyota, Honda чи Lexus: який гібрид надійніший
2025 Lexus ES 300h Фото: Lexus

Попри швидке зростання попиту на кросовери, гібридні седани все ще тримають свої позиції. В цьому сегменті лідирують Toyota, Honda та Lexus, причому кожен бренд пропонує однаково конкурентоспроможні компактні та середньорозмірні моделі.

Про це написав Top Speed.

Читайте також:

Lexus ES 300h

Гібридний Lexus ES має найвищі рейтинги надійності серед більшості седанів HEV. JD Power присуджує йому загальну оцінку 82/100, підтверджену споживачами, яка включає 88/100 за якість та надійність, 73/100 за враження від водіння та 74/100 за перепродаж.

iSeeCars підтверджує це загальною оцінкою 8,7/10, яка включає 8,6/10 за надійність, 7,6/10 за збережену вартість та 10/10 за безпеку.

Оцінка надійності також показує, що середній термін служби автомобіля становить 15,9 років. Ймовірність досягнення 320 000 км становить 32,7%.

Також читайте:

На які гібридні автомобілі можна встановити ГБО

Прихована проблема, яку мають усі гібридні автомобілі

Скільки коштує відновлення батареї гібридного авто

Toyota Camry

2025 Toyota Camry
Фото: Toyota

За даними JD Power, Toyota Camry 2025 року має загальний бал 83/100, що включає найвищі 88/100 за якість та надійність, 78/100 за враження від водіння, 85/100 за перепродаж.

iSeeCars оцінює Toyota Camry у загальний бал 8,6/10, що включає 8/10 за надійність, 9/10 за безпеку та 8,8 за збережену вартість.

Це означає, що модель проїде 13 років, перш ніж зіткнеться з будь-якими помітними проблемами. Ймовірність досягнення 320 000 км становить 30,9%.

Honda Accord Hybrid

2025 Honda Accord Hybrid
Фото: edmunds.com

JD Power ставить модельний ряд Honda Accord на високий рівень, давши загальну оцінку 81/100, підтверджену споживачами, включаючи 79/100 за якість та надійність та враження від водіння, 87/100 за перепродаж.

iSeeCars дав моделі загальну оцінку 8,1/10, включаючи 8/10 за надійність, 8,4/10 за збережену вартість і 8/10 за безпеку. Модель проїздить 12,4 роки без серйозних проблем, з 26,5% ймовірністю пробігу 320 000 км.

авто поради автомобіль Honda гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
