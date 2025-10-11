Прихований недолік усіх гібридних автомобілів

Гібридні автомобілі. Фото: drive.com.au

Гібридні автомобілі вважаються надзвичайно надійними та економічно ефективними. Однак експерти зазначають, що кожен з них має прихований недолік, про який більшість користувачів не підозрюють.

Про це написав Auto Swiat.

Реклама

Читайте також:

Проблеми та наслідки

Усі гібридні автомобілі (включно з PHEV) мають суттєвий прихований недолік: одометр не відображає фактичний пробіг двигуна внутрішнього згоряння.

Специфіка гібридів дозволяє їм значну частину шляху долати на електротязі, особливо PHEV — до 100+ км на одному заряді. Через це загальний кілометраж на одометрі стає оманливим. Наприклад, авто може мати 30 000 км загального пробігу, але ДВЗ проїхав лише 6 000 км.

Чому це важливо? Власникам критично необхідно знати фактичний пробіг ДВЗ для своєчасного обслуговування, заміни свічок, фільтрів та інших витратних матеріалів.

Також читайте:

Скільки коштує відновлення батареї гібридного авто

Чому варто купити підзарядний гібрид замість електромобіля

Найкращі гібридні авто для купівлі прямо зараз

Що з вживаними гібридами

Наразі європейські правила не вимагають від виробників надавати два окремих показники пробігу (загальний та для ДВЗ). Дослідження показують, що більшість брендів не діляться цими даними з водіями, визнаючи, що це нерегульована сфера.

Така ситуація створює серйозну проблему для власників та потенційних покупців вживаних гібридів, ускладнюючи прийняття обґрунтованого рішення.

При купівлі вживаного гібрида, особливо PHEV, неможливо без спеціального обладнання визначити, чи використовувався ДВЗ епізодично (коли водій регулярно заряджав авто) чи інтенсивно. Це ускладнює оцінку його фактичного технічного стану, адже два авто з однаковим пробігом можуть мати кардинально різний рівень зносу двигуна.