Гібриди, електрокари та ДВЗ: що дорожче обслуговувати

Гібриди, електрокари та ДВЗ — що дорожче в обслуговуванні
Багато хто помилково вважає, що гібридні автомобілі з двома системами — бензиновою та електричною — вимагають подвійних витрат. Насправді ж, у плановому обслуговуванні гібриди часто виграють порівняно з автомобілями на двигунах внутрішнього згоряння.
Про це написав Slash Gear.
Переваги гібридів
Гібриди поєднують бензиновий двигун з електромотором. Електрична частина дозволяє ДВЗ працювати менш інтенсивно, що призводить до:
- Подовження інтервалів обслуговування ДВЗ. Заміна оливи та інших рідин потрібна рідше, ніж у чисто бензинових авто.
- Меншого зносу гальм. Завдяки системі рекуперативного гальмування, яка заряджає батарею, гальмівні колодки та диски можуть прослужити вдвічі довше, ніж в авто з ДВЗ.
Тобто щорічне планове обслуговування гібрида зазвичай дешевше, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.
ДВЗ мають найбільший перелік регулярних планових робіт (заміна оливи, свічок, фільтрів), і хоча запчастини доступні, частіші ремонтно-сервісні роботи з часом накопичуються та підвищують загальну вартість володіння.
Ситуація змінюється, коли йдеться про довгостроковий або спеціалізований ремонт. Акумуляторні блоки в гібридах та електрокарах служать від 8 до 10 років (або понад 160 000 км), але їхній вихід з ладу може стати надзвичайно дорогим. Наприклад, вартість нового оригінального акумулятора для гібрида коливається від 2000 до 8000 доларів, залежно від моделі.
Також читайте:
Шість причин не купувати гібридний автомобіль у 2025 році
Електромобіль чи гібридне авто: що краще
Навіщо виробники навмисно обмежують запас ходу гібридів
Хто лідер
- Електромобілі найдешевші в обслуговуванні. Вони мають найменше рухомих частин (немає оливи, свічок запалювання тощо) та мінімальний знос гальм завдяки рекуперації. Але вартість ремонту різко зростає при виході з ладу батареї.
- Гібридні авто дешевші у плановому обслуговуванні, ніж ДВЗ, але мають високий ризик дорогої заміни акумулятора у перспективі.
- ДВЗ найдорожчі у плановому обслуговуванні через високу періодичність заміни витратних матеріалів та частіші поломки.
Читайте Новини.LIVE!