Гібриди, електрокари та ДВЗ — що дорожче в обслуговуванні

Дата публікації: 1 жовтня 2025 06:45
Гібриди, електрокари та ДВЗ: що дорожче обслуговувати
Зарядка плагін-гібридного авто. Фото: carfromjapan.com

Багато хто помилково вважає, що гібридні автомобілі з двома системами — бензиновою та електричною — вимагають подвійних витрат. Насправді ж, у плановому обслуговуванні гібриди часто виграють порівняно з автомобілями на двигунах внутрішнього згоряння.

Про це написав Slash Gear.

Читайте також:

Переваги гібридів

Гібриди поєднують бензиновий двигун з електромотором. Електрична частина дозволяє ДВЗ працювати менш інтенсивно, що призводить до:

  • Подовження інтервалів обслуговування ДВЗ. Заміна оливи та інших рідин потрібна рідше, ніж у чисто бензинових авто.
  • Меншого зносу гальм. Завдяки системі рекуперативного гальмування, яка заряджає батарею, гальмівні колодки та диски можуть прослужити вдвічі довше, ніж в авто з ДВЗ.

Тобто щорічне планове обслуговування гібрида зазвичай дешевше, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

ДВЗ мають найбільший перелік регулярних планових робіт (заміна оливи, свічок, фільтрів), і хоча запчастини доступні, частіші ремонтно-сервісні роботи з часом накопичуються та підвищують загальну вартість володіння.

Ситуація змінюється, коли йдеться про довгостроковий або спеціалізований ремонт. Акумуляторні блоки в гібридах та електрокарах служать від 8 до 10 років (або понад 160 000 км), але їхній вихід з ладу може стати надзвичайно дорогим. Наприклад, вартість нового оригінального акумулятора для гібрида коливається від 2000 до 8000 доларів, залежно від моделі.

Також читайте:

Хто лідер

  • Електромобілі найдешевші в обслуговуванні. Вони мають найменше рухомих частин (немає оливи, свічок запалювання тощо) та мінімальний знос гальм завдяки рекуперації. Але вартість ремонту різко зростає при виході з ладу батареї.
  • Гібридні авто дешевші у плановому обслуговуванні, ніж ДВЗ, але мають високий ризик дорогої заміни акумулятора у перспективі.
  • ДВЗ найдорожчі у плановому обслуговуванні через високу періодичність заміни витратних матеріалів та частіші поломки.

ремонт авто електрокари проблеми поради автомобіль батарея електромобіль гібрид акумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
