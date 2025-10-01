Гибриды, электрокары и ДВС: что дороже обслуживать

Гибриды, электрокары и ДВС — что дороже в обслуживании
Многие ошибочно полагают, что гибридные автомобили с двумя системами — бензиновой и электрической — требуют двойных затрат. На самом деле, в плановом обслуживании гибриды часто выигрывают по сравнению с автомобилями на двигателях внутреннего сгорания.
Преимущества гибридов
Гибриды сочетают бензиновый двигатель с электромотором. Электрическая часть позволяет ДВС работать менее интенсивно, что приводит к:
- Удлинению интервалов обслуживания ДВС. Замена масла и других жидкостей требуется реже, чем в чисто бензиновых авто.
- Меньшему износу тормозов. Благодаря системе рекуперативного торможения, которая заряжает батарею, тормозные колодки и диски могут прослужить вдвое дольше, чем в авто с ДВС.
То есть ежегодное плановое обслуживание гибрида обычно дешевле, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
ДВС имеют самый большой перечень регулярных плановых работ (замена масла, свечей, фильтров), и хотя запчасти доступны, более частые ремонтно-сервисные работы со временем накапливаются и повышают общую стоимость владения.
Ситуация меняется, когда речь идет о долгосрочном или специализированном ремонте. Аккумуляторные блоки в гибридах и электрокарах служат от 8 до 10 лет (или более 160 000 км), но их выход из строя может стать чрезвычайно дорогим. Например, стоимость нового оригинального аккумулятора для гибрида колеблется от 2000 до 8000 долларов, в зависимости от модели.
Кто лидер
- Электромобили самые дешевые в обслуживании. Они имеют меньше движущихся частей (нет масла, свечей зажигания и т.д.) и минимальный износ тормозов благодаря рекуперации. Но стоимость ремонта резко возрастает при выходе из строя батареи.
- Гибридные авто дешевле в плановом обслуживании, чем ДВС, но имеют высокий риск дорогой замены аккумулятора в перспективе.
- ДВС дорогие в плановом обслуживании из-за высокой периодичности замены расходных материалов и более частых поломок.
