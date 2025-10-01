Видео
Главная Авто Гибриды, электрокары и ДВС — что дороже в обслуживании

Гибриды, электрокары и ДВС — что дороже в обслуживании

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 06:45
Гибриды, электрокары и ДВС: что дороже обслуживать
Зарядка плагин-гибридного авто. Фото: carfromjapan.com

Многие ошибочно полагают, что гибридные автомобили с двумя системами — бензиновой и электрической — требуют двойных затрат. На самом деле, в плановом обслуживании гибриды часто выигрывают по сравнению с автомобилями на двигателях внутреннего сгорания.

Об этом написал Slash Gear.

Преимущества гибридов

Гибриды сочетают бензиновый двигатель с электромотором. Электрическая часть позволяет ДВС работать менее интенсивно, что приводит к:

  • Удлинению интервалов обслуживания ДВС. Замена масла и других жидкостей требуется реже, чем в чисто бензиновых авто.
  • Меньшему износу тормозов. Благодаря системе рекуперативного торможения, которая заряжает батарею, тормозные колодки и диски могут прослужить вдвое дольше, чем в авто с ДВС.

То есть ежегодное плановое обслуживание гибрида обычно дешевле, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

ДВС имеют самый большой перечень регулярных плановых работ (замена масла, свечей, фильтров), и хотя запчасти доступны, более частые ремонтно-сервисные работы со временем накапливаются и повышают общую стоимость владения.

Ситуация меняется, когда речь идет о долгосрочном или специализированном ремонте. Аккумуляторные блоки в гибридах и электрокарах служат от 8 до 10 лет (или более 160 000 км), но их выход из строя может стать чрезвычайно дорогим. Например, стоимость нового оригинального аккумулятора для гибрида колеблется от 2000 до 8000 долларов, в зависимости от модели.

Кто лидер

  • Электромобили самые дешевые в обслуживании. Они имеют меньше движущихся частей (нет масла, свечей зажигания и т.д.) и минимальный износ тормозов благодаря рекуперации. Но стоимость ремонта резко возрастает при выходе из строя батареи.
  • Гибридные авто дешевле в плановом обслуживании, чем ДВС, но имеют высокий риск дорогой замены аккумулятора в перспективе.
  • ДВС дорогие в плановом обслуживании из-за высокой периодичности замены расходных материалов и более частых поломок.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
