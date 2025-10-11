Видео
Дата публикации 11 октября 2025 15:45
Скрытый недостаток всех гибридных автомобилей
Гибридные автомобили. Фото: drive.com.au

Гибридные автомобили считаются чрезвычайно надежными и экономически эффективными. Однако эксперты отмечают, что каждый из них имеет скрытый недостаток, о котором большинство пользователей не подозревают.

Об этом написал Auto Swiat.

Проблемы и последствия

Все гибридные автомобили (включая PHEV) имеют существенный скрытый недостаток: одометр не отражает фактический пробег двигателя внутреннего сгорания.

Специфика гибридов позволяет им значительную часть пути преодолевать на электротяге, особенно PHEV — до 100+ км на одном заряде. Из-за этого общий километраж на одометре становится обманчивым. Например, авто может иметь 30 000 км общего пробега, но ДВС проехал только 6 000 км.

Почему это важно? Владельцам критически необходимо знать фактический пробег ДВС для своевременного обслуживания, замены свечей, фильтров и других расходных материалов.

Сколько стоит восстановление батареи гибридного авто

Почему стоит купить подзарядный гибрид вместо электромобиля

Лучшие гибридные авто для покупки прямо сейчас

Что с подержанными гибридами

Сейчас европейские правила не требуют от производителей предоставлять два отдельных показателя пробега (общий и для ДВС). Исследования показывают, что большинство брендов не делятся этими данными с водителями, признавая, что это нерегулируемая сфера.

Такая ситуация создает серьезную проблему для владельцев и потенциальных покупателей подержанных гибридов, затрудняя принятие обоснованного решения.

При покупке подержанного гибрида, особенно PHEV, невозможно без специального оборудования определить, использовался ли ДВС эпизодически (когда водитель регулярно заряжал авто) или интенсивно. Это затрудняет оценку его фактического технического состояния, ведь два авто с одинаковым пробегом могут иметь кардинально разный уровень износа двигателя.

авто проблемы автомобиль гибрид подержанные авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
