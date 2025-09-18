Видео
Лучшие гибридные авто для покупки прямо сейчас

Дата публикации 18 сентября 2025 06:45
Четыре лучших гибридных авто для покупки прямо сейчас
Toyota Corolla Hybrid Фото: caranddriver.com

Гибридные автомобили становятся все популярнее, но какие из них стоят своих денег? Эксперты сравнили машины по надежности, простоте обслуживания, фактическому улучшению экономии топлива и общей стоимости.

Об этом сообщил GOBankingRates.

Компактный седан: Toyota Corolla

  • Начальная розничная цена на 2025 год: 23 825 долларов

Corolla доминировала на рынке продаж компактных автомобилей во всем мире в течение десятилетий, а гибридная версия только улучшает оригинал.

"Со средним расходом топлива 4,7 л/100 км, гибридная Corolla сочетает в себе надежную работу, выдающуюся топливную экономичность и простую конструкцию", — отметил Алан Гельфанд, который имеет тридцатилетний опыт работы в автомастерской German Car Depot.

"Она чрезвычайно проста, недорогая в эксплуатации, максимально надежная и простая в замене деталей. Возможно, она не имеет гламурного вида, но если нужен долговечный и экономный автомобиль, то этот — лучший", — добавил владелец платформы EpicVIN Алекс Блэк.

Средний седан: Honda Accord

2025 Honda Accord Hybrid
Фото: usnews.com
  • Начальная розничная цена на 2025 год: 28 295 долларов

Более крупный Accord достигает топливной эффективности 4,9 л/100 км, и имеет 204 л.с.

"Accord Hybrid предлагает просторный салон и плавную динамику вождения, что соответствует роскошным автомобилям начального уровня", — подчеркнул Гельфанд.

Седан класса люкс: Lexus ES 300h

2025 Lexus ES 300h
Фото: greencarreports.com
  • Начальная розничная цена на 2025 год: 44 735 долларов

Toyota привносит свою фирменную надежность в линейку премиальных Lexus. Блэк обожает ES 300h. "Это, по сути, гибрид Camry в деловом костюме. Очень плавная езда, тихий салон и конструкция Lexus", — сказал он.

Гельфанд добавил, что ES 300h может проехать более 380 000 км без лишних проблем. "ES 300h расходует в среднем 5,2 л/100 км, а его гибридные компоненты демонстрируют исключительную надежность", — отметил он.

Кроссовер: Toyota RAV4

2025 Toyota RAV4 Hybrid
Фото: caranddriver.com
  • Начальная розничная цена RAV4 2025 года: 32 300 долларов

Toyota производит как традиционный гибридный RAV4, так и гибридную модель Prime с подзарядкой от сети.

Гибридная версия расходует около 6,2 л/100 км, а Prime имеет запас хода до 68 км исключительно на электротяге.

"Техническое обслуживание этих моделей остается несложным для пользователей. А система eCVT, работающая на всех гибридных моделях Toyota, устраняет традиционные проблемы с трансмиссией", — подытожил Гельфанд.

авто советы цены автомобиль Honda гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
