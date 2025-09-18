Четыре лучших гибридных авто для покупки прямо сейчас

Лучшие гибридные авто для покупки прямо сейчас
Гибридные автомобили становятся все популярнее, но какие из них стоят своих денег? Эксперты сравнили машины по надежности, простоте обслуживания, фактическому улучшению экономии топлива и общей стоимости.
Об этом сообщил GOBankingRates.
Компактный седан: Toyota Corolla
- Начальная розничная цена на 2025 год: 23 825 долларов
Corolla доминировала на рынке продаж компактных автомобилей во всем мире в течение десятилетий, а гибридная версия только улучшает оригинал.
"Со средним расходом топлива 4,7 л/100 км, гибридная Corolla сочетает в себе надежную работу, выдающуюся топливную экономичность и простую конструкцию", — отметил Алан Гельфанд, который имеет тридцатилетний опыт работы в автомастерской German Car Depot.
"Она чрезвычайно проста, недорогая в эксплуатации, максимально надежная и простая в замене деталей. Возможно, она не имеет гламурного вида, но если нужен долговечный и экономный автомобиль, то этот — лучший", — добавил владелец платформы EpicVIN Алекс Блэк.
Средний седан: Honda Accord
- Начальная розничная цена на 2025 год: 28 295 долларов
Более крупный Accord достигает топливной эффективности 4,9 л/100 км, и имеет 204 л.с.
"Accord Hybrid предлагает просторный салон и плавную динамику вождения, что соответствует роскошным автомобилям начального уровня", — подчеркнул Гельфанд.
Седан класса люкс: Lexus ES 300h
- Начальная розничная цена на 2025 год: 44 735 долларов
Toyota привносит свою фирменную надежность в линейку премиальных Lexus. Блэк обожает ES 300h. "Это, по сути, гибрид Camry в деловом костюме. Очень плавная езда, тихий салон и конструкция Lexus", — сказал он.
Гельфанд добавил, что ES 300h может проехать более 380 000 км без лишних проблем. "ES 300h расходует в среднем 5,2 л/100 км, а его гибридные компоненты демонстрируют исключительную надежность", — отметил он.
Кроссовер: Toyota RAV4
- Начальная розничная цена RAV4 2025 года: 32 300 долларов
Toyota производит как традиционный гибридный RAV4, так и гибридную модель Prime с подзарядкой от сети.
Гибридная версия расходует около 6,2 л/100 км, а Prime имеет запас хода до 68 км исключительно на электротяге.
"Техническое обслуживание этих моделей остается несложным для пользователей. А система eCVT, работающая на всех гибридных моделях Toyota, устраняет традиционные проблемы с трансмиссией", — подытожил Гельфанд.
