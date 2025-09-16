Видео
Подержанные гибридные кроссоверы с наименьшим расходом топлива

Подержанные гибридные кроссоверы с наименьшим расходом топлива


Дата публикации 16 сентября 2025 06:45
Какие подержанные гибридные кроссоверы потребляют меньше всего топлива
2022 Toyota RAV4 Hybrid Фото: Toyota

На вторичном рынке предлагают много мягких и полных гибридных автомобилей. Эксперты считают их самыми эффективными транспортными средствами из тех, что не требуют подключения к зарядному устройству.

Об этом написал Slash Gear.

Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage 2024 рокуHybrid
Фото: Kia

Версия 2024 года с передним приводом расходует всего 5,5 л/100 км в смешанном цикле (5,6 л/100 км в городе / 5,6 л/100 км на трассе).

Honda CR-V Hybrid

Вживані гібридні кросовери з найменшою витратою пального - фото 2
Фото: caranddriver.com

Авто 2023 года расходует в смешанном цикле 5,9 л/100 км (5,5 л/100 км в городе / 6,5 л/100 км на трассе). Но полноприводная версия снижает официально заявленный показатель топливной эффективности.

авто топливо автомобиль топливо Honda гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
