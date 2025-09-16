Какие подержанные гибридные кроссоверы потребляют меньше всего топлива

Подержанные гибридные кроссоверы с наименьшим расходом топлива
На вторичном рынке предлагают много мягких и полных гибридных автомобилей. Эксперты считают их самыми эффективными транспортными средствами из тех, что не требуют подключения к зарядному устройству.
Об этом написал Slash Gear.
Toyota RAV4 Hybrid
Модель 2022 года расходует в смешанном цикле 5,9 л/100 км (5,7 л/100 км в городе / 6,2 л/100 км на трассе).
Kia Sportage Hybrid
Версия 2024 года с передним приводом расходует всего 5,5 л/100 км в смешанном цикле (5,6 л/100 км в городе / 5,6 л/100 км на трассе).
Honda CR-V Hybrid
Авто 2023 года расходует в смешанном цикле 5,9 л/100 км (5,5 л/100 км в городе / 6,5 л/100 км на трассе). Но полноприводная версия снижает официально заявленный показатель топливной эффективности.
