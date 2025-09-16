Какие подержанные гибридные кроссоверы потребляют меньше всего топлива

2022 Toyota RAV4 Hybrid Фото: Toyota

На вторичном рынке предлагают много мягких и полных гибридных автомобилей. Эксперты считают их самыми эффективными транспортными средствами из тех, что не требуют подключения к зарядному устройству.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Toyota RAV4 Hybrid

Модель 2022 года расходует в смешанном цикле 5,9 л/100 км (5,7 л/100 км в городе / 6,2 л/100 км на трассе).

Также читайте:

Электромобиль или гибридное авто: что лучше

Лучшие гибридные автомобили в 2025 году

Шесть причин не покупать гибридный автомобиль в 2025 году

Kia Sportage Hybrid

Фото: Kia

Версия 2024 года с передним приводом расходует всего 5,5 л/100 км в смешанном цикле (5,6 л/100 км в городе / 5,6 л/100 км на трассе).

Honda CR-V Hybrid

Фото: caranddriver.com

Авто 2023 года расходует в смешанном цикле 5,9 л/100 км (5,5 л/100 км в городе / 6,5 л/100 км на трассе). Но полноприводная версия снижает официально заявленный показатель топливной эффективности.