Головна Авто Вживані гібридні кросовери з найменшою витратою пального

Вживані гібридні кросовери з найменшою витратою пального

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 06:45
Які вживані гібридні кросовери споживають найменше пального
2022 Toyota RAV4 Hybrid Фото: Toyota

На вторинному ринку пропонують багато м’яких та повних гібридних автомобілів. Експерти вважають їх найефективнішими транспортними засобами з тих, що не вимагають підключення до зарядного пристрою.

Про це написав Slash Gear.

Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage 2024 рокуHybrid
Фото: Kia

Версія 2024 року з переднім приводом витрачає лише 5,5 л/100 км у змішаному циклі (5,6 л/100 км у місті / 5,6 л/100 км на трасі).

Honda CR-V Hybrid

Вживані гібридні кросовери з найменшою витратою пального - фото 2
Фото: caranddriver.com

Авто 2023 року витрачає у змішаному циклі 5,9 л/100 км (5,5 л/100 км у місті / 6,5 л/100 км на трасі). Але повнопривідна версія знижує офіційно заявлений показник паливної ефективності.

авто паливо автомобіль пальне Honda гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
