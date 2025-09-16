Які вживані гібридні кросовери споживають найменше пального

2022 Toyota RAV4 Hybrid Фото: Toyota

На вторинному ринку пропонують багато м’яких та повних гібридних автомобілів. Експерти вважають їх найефективнішими транспортними засобами з тих, що не вимагають підключення до зарядного пристрою.

Про це написав Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Toyota RAV4 Hybrid

Модель 2022 року витрачає у змішаному циклі 5,9 л/100 км (5,7 л/100 км у місті / 6,2 л/100 км на трасі).

Також читайте:

Електромобіль чи гібридне авто: що краще

Найкращі гібридні автомобілі у 2025 році

Шість причин не купувати гібридний автомобіль у 2025 році

Kia Sportage Hybrid

Фото: Kia

Версія 2024 року з переднім приводом витрачає лише 5,5 л/100 км у змішаному циклі (5,6 л/100 км у місті / 5,6 л/100 км на трасі).

Honda CR-V Hybrid

Фото: caranddriver.com

Авто 2023 року витрачає у змішаному циклі 5,9 л/100 км (5,5 л/100 км у місті / 6,5 л/100 км на трасі). Але повнопривідна версія знижує офіційно заявлений показник паливної ефективності.