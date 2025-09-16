Які вживані гібридні кросовери споживають найменше пального

Вживані гібридні кросовери з найменшою витратою пального
На вторинному ринку пропонують багато м’яких та повних гібридних автомобілів. Експерти вважають їх найефективнішими транспортними засобами з тих, що не вимагають підключення до зарядного пристрою.
Про це написав Slash Gear.
Toyota RAV4 Hybrid
Модель 2022 року витрачає у змішаному циклі 5,9 л/100 км (5,7 л/100 км у місті / 6,2 л/100 км на трасі).
Kia Sportage Hybrid
Версія 2024 року з переднім приводом витрачає лише 5,5 л/100 км у змішаному циклі (5,6 л/100 км у місті / 5,6 л/100 км на трасі).
Honda CR-V Hybrid
Авто 2023 року витрачає у змішаному циклі 5,9 л/100 км (5,5 л/100 км у місті / 6,5 л/100 км на трасі). Але повнопривідна версія знижує офіційно заявлений показник паливної ефективності.
