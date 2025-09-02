Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Вышло гибридное авто с расходом топлива 1,39 литра на 100 км

Вышло гибридное авто с расходом топлива 1,39 литра на 100 км

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 17:30
Новый гибридный внедорожник расходует всего 1,39 л топлива на 100 км
Jetour Zongheng G700 Фото: Jetour

Компания Chery открыла предварительные продажи нового гибридного внедорожника Jetour Zongheng G700 с подзарядкой от сети. Автомобиль расходует всего 1,39 л топлива на 100 км, а от 0 до 100 км/ч разгоняется за 4,6 секунды.

Об этом сообщил CarNewsChina.

Реклама
Читайте также:

Дизайн и характеристики

Jetour Zongheng G700 имеет классический квадратный внешний дизайн и запасное колесо сзади. На переднем и заднем бамперах есть два буксировочных крюка. Задние фонари можно запрограммировать для цифрового отображения различных форм и слов.

G700 имеет размеры 5198/2050/1956 мм (длина/ширина/высота), колесную базу 2870 мм, максимальный дорожный просвет 320 мм и глубину преодоления брода 970 мм.

По словам представителя, Jetour Zongheng G700 может идти по водоему в течение 40 минут с максимальной скоростью 4,5 узла. Кабина устойчива к давлению воды 20 кПа и течению 5 м/с.

Также поддерживаются как интеллектуальный режим вездеходной местности, так и низкоскоростной полный привод.

Также читайте:

Электромобиль или гибридное авто: что лучше

Почему не стоит покупать подержанные гибридные автомобили

Вышло гибридное авто, способное проехать 100 км на электротяге

Салон G700
Фото: Jetour

В салоне квадратные дверные накладки создают прочный стиль в сочетании с вентиляционными отверстиями кондиционера такой же формы.

Среди прочего:

  • 15,6-дюймовый центральный экран управления;
  • 35,4-дюймовый телескопический дисплей за панелями приборов;
  • 17,3-дюймовый экран на заднем потолке;
  • встроенный холодильник;
  • сиденья поддерживают функции вентиляции, подогрева и массажа.

Силовой агрегат

Электрическая гибридная система CDM-O от Chery Kunpeng состоит из двигателя 2.0T и двух электромоторов, соединенных с 2-ступенчатой DHT и обеспечивает комбинированную мощность 560 кВт (751 л.с.) и крутящий момент 795 Нм.

Двигатель 2.0T имеет максимальную мощность 155 кВт (208 л.с.), пиковый крутящий момент 340 Нм, тепловой КПД 45,5%. Расход топлива составляет 1,39 л на 100 км, а время разгона от 0 до 100 км/ч - 4,6 секунды. При быстрой зарядке батарея преодолевает путь от 30% до 80% за 10 минут.

Китай авто технологии автомобиль продажа авто гибрид
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации