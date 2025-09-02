Новый гибридный внедорожник расходует всего 1,39 л топлива на 100 км

Jetour Zongheng G700 Фото: Jetour

Компания Chery открыла предварительные продажи нового гибридного внедорожника Jetour Zongheng G700 с подзарядкой от сети. Автомобиль расходует всего 1,39 л топлива на 100 км, а от 0 до 100 км/ч разгоняется за 4,6 секунды.

Об этом сообщил CarNewsChina.

Дизайн и характеристики

Jetour Zongheng G700 имеет классический квадратный внешний дизайн и запасное колесо сзади. На переднем и заднем бамперах есть два буксировочных крюка. Задние фонари можно запрограммировать для цифрового отображения различных форм и слов.

G700 имеет размеры 5198/2050/1956 мм (длина/ширина/высота), колесную базу 2870 мм, максимальный дорожный просвет 320 мм и глубину преодоления брода 970 мм.

По словам представителя, Jetour Zongheng G700 может идти по водоему в течение 40 минут с максимальной скоростью 4,5 узла. Кабина устойчива к давлению воды 20 кПа и течению 5 м/с.

Также поддерживаются как интеллектуальный режим вездеходной местности, так и низкоскоростной полный привод.

В салоне квадратные дверные накладки создают прочный стиль в сочетании с вентиляционными отверстиями кондиционера такой же формы.

Среди прочего:

15,6-дюймовый центральный экран управления;

35,4-дюймовый телескопический дисплей за панелями приборов;

17,3-дюймовый экран на заднем потолке;

встроенный холодильник;

сиденья поддерживают функции вентиляции, подогрева и массажа.

Силовой агрегат

Электрическая гибридная система CDM-O от Chery Kunpeng состоит из двигателя 2.0T и двух электромоторов, соединенных с 2-ступенчатой DHT и обеспечивает комбинированную мощность 560 кВт (751 л.с.) и крутящий момент 795 Нм.

Двигатель 2.0T имеет максимальную мощность 155 кВт (208 л.с.), пиковый крутящий момент 340 Нм, тепловой КПД 45,5%. Расход топлива составляет 1,39 л на 100 км, а время разгона от 0 до 100 км/ч - 4,6 секунды. При быстрой зарядке батарея преодолевает путь от 30% до 80% за 10 минут.