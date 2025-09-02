Новий гібридний позашляховик витрачає лише 1,39 л пального на 100 км

Jetour Zongheng G700 Фото: Jetour

Компанія Chery відкрила попередній продаж нового гібридного позашляховика Jetour Zongheng G700 з підзарядкою від мережі. Автомобіль витрачає лише 1,39 л палива на 100 км, а від 0 до 100 км/год розганяється за 4,6 секунди.

Про це повідомив CarNewsChina.

Дизайн та характеристики

Jetour Zongheng G700 має класичний квадратний зовнішній дизайн та запасне колесо позаду. На передньому та задньому бамперах є два буксирувальні гаки. Задні ліхтарі можна запрограмувати для цифрового відображення різних форм та слів.

G700 має розміри 5198/2050/1956 мм (довжина/ширина/висота), колісну базу 2870 мм, максимальний дорожній просвіт 320 мм та глибину подолання броду 970 мм.

За словами представника, Jetour Zongheng G700 може йти по водоймі протягом 40 хвилин з максимальною швидкістю 4,5 вузла. Кабіна стійка до тиску води 20 кПа та течії 5 м/с.

Також підтримуються як інтелектуальний режим всюдихідної місцевості, так і низькошвидкісний повний привід.

В салоні квадратні дверні накладки створюють міцний стиль у поєднанні з вентиляційними отворами кондиціонера такої ж форми.

Серед іншого:

15,6-дюймовий центральний екран керування;

35,4-дюймовий телескопічний дисплей за панелями приладів;

17,3-дюймовий екран на задній стелі;

вбудований холодильник;

сидіння підтримують функції вентиляції, підігріву та масажу.

Силовий агрегат

Електрична гібридна система CDM-O від Chery Kunpeng складається з двигуна 2.0T та двох електромоторів, з'єднаних з 2-ступеневою DHT та забезпечує комбіновану потужність 560 кВт (751 к.с.) та крутний момент 795 Нм.

Двигун 2.0T має максимальну потужність 155 кВт (208 к.с.), піковий крутний момент 340 Нм, тепловий ККД 45,5%. Витрата палива становить 1,39 л на 100 км, а час розгону від 0 до 100 км/год — 4,6 секунди. Під час швидкої зарядки батарея долає шлях від 30% до 80% за 10 хвилин.