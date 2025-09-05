Видео
Видео

Гибридные автомобили, которые не советуют покупать в 2025 году

Гибридные автомобили, которые не советуют покупать в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 06:45
Гибридные авто, которых лучше избегать в 2025 году
Hyundai Tucson Hybrid Фото: Hyundai

Хотя современные гибридные машины предлагают лучшее от бензиновых и электрических автомобилей, не все модели одинаково надежны. Поэтому стоит знать, каких гибридов лучше избегать, чтобы не иметь лишних проблем.

Об этом написал GOBankingRates.

Читайте также:

Ford F-150 Hybrid

Ford пытался предложить альтернативу компактным гибридным моделям, однако владельцы сообщают о проблемах с надежностью и топливной эффективностью.

Руководитель отдела контента в NX Automotive Transport Карл Родригес, объяснил, за что F-150 Hybrid получил низкие рейтинги надежности: "Отзывы потребителей показали, что это произошло в основном из-за проблем с аккумулятором и трансмиссией".

BMW ActiveHybrid 5

"Автомобиль не соответствует цели своего создания. Он расходует более 9,4 литра на 100 км, что является преступно высоким показателем для гибридного автомобиля. Это так, будто у него была одна задача, и он с ней не справился", — отметил Родригес.

Также читайте:

Вышло гибридное авто с расходом топлива 1,39 литра на 100 км

Проверены миллионы гибридов - названы самые надежные авто

Шесть причин не покупать гибридный автомобиль в 2025 году

Range Rover Evoque PHEV

Роскошный кроссовер предлагает сочетание стиля и опций, но издание Car and Driver выделило его никакую экономию топлива. Также у него небольшое пространство для пассажиров на задних сиденьях, которое не подходит для взрослых.

"Почти двое из трех владельцев жалуются на электрическую систему, кузов и двигатель этого гибрида, поэтому Range Rover Evoque PHEV легко попадает в список гибридных автомобилей, которые точно не стоит покупать", — добавила генеральный менеджер Find by Plate Рут Калкинс.

Hyundai Tucson Hybrid

Владельцы авто сообщили о проблемах с трансмиссией, двигателем, тормозной системой и подвеской.

"Хотя на бумаге автомобиль кажется вполне соответствующим требованиям, я слышал ужасные истории от клиентов, с которыми общался. Многие из них говорят, что функции и элементы управления просто неудобны для пользователя", — подытожил Родригес.

авто проблемы советы автомобиль гибрид
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
