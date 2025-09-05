Гібридні авто, яких краще уникати у 2025 році

Hyundai Tucson Hybrid Фото: Hyundai

Хоча сучасні гібридні машини пропонують найкраще від бензинових та електричних автомобілів, не всі моделі однаково надійні. Тому варто знати, яких гібридів краще уникати, щоб не мати зайвих проблем.

Про це написав GOBankingRates.

Реклама

Читайте також:

Ford F-150 Hybrid

Ford намагався запропонувати альтернативу компактним гібридним моделям, проте власники повідомляють про проблеми щодо надійності та паливної ефективності.

Керівник відділу контенту в NX Automotive Transport Карл Родрігес, пояснив, за що F-150 Hybrid отримав низькі рейтинги надійності: "Відгуки споживачів показали, що це сталося переважно через проблеми з акумулятором та трансмісією".

BMW ActiveHybrid 5

"Автомобіль не відповідає меті свого створення. Він витрачає понад 9,4 літра на 100 км, що є злочинно високим показником для гібридного автомобіля. Це так, ніби у нього було одне завдання, й він з ним не впорався", — зазначив Родрігес.

Також читайте:

Вийшло гібридне авто з витратою пального 1,39 літра на 100 км

Перевірені мільйони гібридів — названі найнадійніші авто

Шість причин не купувати гібридний автомобіль у 2025 році

Range Rover Evoque PHEV

Розкішний кросовер пропонує поєднання стилю та опцій, але видання Car and Driver виділило його ніяку економію палива. Також у нього невеликий простір для пасажирів на задніх сидіннях, який не підходить для дорослих.

"Майже двоє з трьох власників скаржаться на електричну систему, кузов та двигун цього гібрида, тому Range Rover Evoque PHEV легко потрапляє до списку гібридних автомобілів, які точно не варто купувати", — додала генеральна менеджерка Find by Plate Рут Калкінс.

Hyundai Tucson Hybrid

Власники авто повідомили про проблеми з трансмісією, двигуном, гальмівною системою та підвіскою.

"Хоча на папері автомобіль здається цілком відповідним вимогам, я чув жахливі історії від клієнтів, з якими спілкувався. Багато з них кажуть, що функції та елементи керування просто незручні для користувача", — підсумував Родрігес.