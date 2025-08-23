Які гібриди розчарують автомобілістів - список

Ford F-150 Hybrid. Фото: uk.pcmag.com

Гібридні автомобілі давно вважаються компромісом між традиційними двигунами внутрішнього згоряння та електротранспортом. Водії очікують від них кращої економії пального та сучасних технологій. Але, як наголошують автоексперти, не всі моделі варті інвестицій.

Про це повідомляє видання Gobankingrates.

Реклама

Читайте також:

Які гібриди розчарують автомобілістів

"Тримайтеся подалі від будь-якої моделі у перший рік її виробництва. У такому випадку ви стаєте піддослідним кроликом", — автоексперт JustAnswer застеріг Крис Пайл.

Він додав, що більшість гібридів демонструють кращу економію пального в місті, але не на трасі. А отже, тим, хто багато їздить автострадами, варто готуватися до розчарування.

Chrysler Pacifica Hybrid

Цей мінівен є популярним вибором, особливо в автопарках, адже він доступний за ціною і перші кілька років зазвичай працює без проблем. Але, за словами Мелані Муссон з Auto Insurance, у Pacifica накопичується історія серйозних несправностей після кількох років експлуатації: від електричних збоїв до повного виходу двигуна з ладу. Крім того, цей підключуваний гібрид відомий проблемами із зарядкою.

Chrysler Pacifica Hybrid. Фото: hevcars

Toyota Sequoia Hybrid

Нова Sequoia вартує понад $60 тисяч і за ціною конкурує з преміальними авто. Водночас, очікувана економія пального виявляється досить скромною — близько 20 миль на галон у змішаному циклі.

"Це потужний та витривалий позашляховик, але він завищений у ціні й неефективний", — пояснює Муссон. До того ж, у нього обмежений простір багажника.

Toyota Sequoia Hybrid. Фото: Toyota

Читайте також:

Електромобіль чи гібридне авто: що краще

Найгірші вживані гібридні автомобілі, які часто ламаються

Jeep Grand Cherokee 4xe та Jeep Wrangler 4xe

Гібридні модифікації цих культових моделей мають серйозні репутаційні проблеми. За словами Пайла, у них збереглися "традиційні" для Jeep несправності двигуна, трансмісії та електрики, а додалися ще й нові — відмова батарей та навіть випадки загоряння.

Через ризики пожеж було подано колективний позов проти моделей Jeep Wrangler 2020–2024 років та Grand Cherokee 2022–2024. У мережі навіть є відео, як гібридний Wrangler 2021 року самовільно спалахнув на подвір’ї власника.

Jeep Grand Cherokee 4xe та Jeep Wrangler 4xe. Фото: Jeep

Ford F-150 Hybrid

Найпопулярніший американський пікап у гібридному виконанні також не уникнув критики. За даними Edmunds, його гібридна трансмісія працює гучно, особливо коли підключений бортовий генератор.

"У кабіні F-150 Hybrid дуже шумно, що заважає вести розмови чи слухати музику. Крім того, турбомотори тут ще проблемніші, ніж зазвичай", — пояснила Муссон.

Ford F-150 Hybrid. Фото: Ford

Читайте також:

Найкращі гібридні автомобілі у 2025 році

Навіщо виробники навмисно обмежують запас ходу гібридів