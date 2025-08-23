Какие гибриды разочаруют автомобилистов - список

Ford F-150 Hybrid. Фото: uk.pcmag.com

Гибридные автомобили давно считаются компромиссом между традиционными двигателями внутреннего сгорания и электротранспортом. Водители ожидают от них лучшей экономии топлива и современных технологий. Но, как отмечают автоэксперты, не все модели стоят инвестиций.

Об этом сообщает издание Gobankingrates.

Реклама

Читайте также:

Какие гибриды разочаруют автомобилистов

"Держитесь подальше от любой модели в первый год ее производства. В таком случае вы становитесь подопытным кроликом", — автоэксперт JustAnswer предостерег Крис Пайл.

Он добавил, что большинство гибридов демонстрируют лучшую экономию топлива в городе, но не на трассе. А значит, тем, кто много ездит по автострадам, стоит готовиться к разочарованию.

Chrysler Pacifica Hybrid

Этот минивэн является популярным выбором, особенно в автопарках, ведь он доступен по цене и первые несколько лет обычно работает без проблем. Но, по словам Мелани Муссон из Auto Insurance, у Pacifica накапливается история серьезных неисправностей после нескольких лет эксплуатации: от электрических сбоев до полного выхода двигателя из строя. Кроме того, этот подключаемый гибрид известен проблемами с зарядкой.

Chrysler Pacifica Hybrid. Фото: hevcars

Toyota Sequoia Hybrid

Новая Sequoia стоит более $60 тысяч и по цене конкурирует с премиальными авто. В то же время, ожидаемая экономия топлива оказывается довольно скромной — около 20 миль на галлон в смешанном цикле.

"Это мощный и выносливый внедорожник, но он завышен в цене и неэффективен", — объясняет Муссон. К тому же, у него ограниченное пространство багажника.

Toyota Sequoia Hybrid. фото: Toyota

Читайте также:

Электромобиль или гибридное авто: что лучше

Худшие подержанные гибридные автомобили, которые часто ломаются

Jeep Grand Cherokee 4xe и Jeep Wrangler 4xe

Гибридные модификации этих культовых моделей имеют серьезные репутационные проблемы. По словам Пайла, в них сохранились "традиционные" для Jeep неисправности двигателя, трансмиссии и электрики, а добавились еще и новые — отказ батарей и даже случаи возгорания.

Из-за рисков пожаров был подан коллективный иск против моделей Jeep Wrangler 2020-2024 годов и Grand Cherokee 2022-2024. В сети даже есть видео, как гибридный Wrangler 2021 года самовольно загорелся во дворе владельца.

Jeep Grand Cherokee 4xe и Jeep Wrangler 4xe. Фото: Jeep

Ford F-150 Hybrid

Самый популярный американский пикап в гибридном исполнении также не избежал критики. По данным Edmunds, его гибридная трансмиссия работает громко, особенно когда подключен бортовой генератор.

"В кабине F-150 Hybrid очень шумно, что мешает вести разговоры или слушать музыку. Кроме того, турбомоторы здесь еще более проблемные, чем обычно", — пояснила Муссон.

Ford F-150 Hybrid. Фото: Ford

Читайте также:

Лучшие гибридные автомобили в 2025 году

Зачем производители намеренно ограничивают запас хода гибридов