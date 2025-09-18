Відео
Найкращі гібридні авто для купівлі прямо зараз

Дата публікації: 18 вересня 2025 06:45
Чотири найкращі гібридні авто для купівлі прямо зараз
Toyota Corolla Hybrid Фото: caranddriver.com

Гібридні автомобілі стають дедалі популярнішими, але які з них варті своїх грошей? Експерти порівняли машини за надійністю, простотою обслуговування, фактичним покращенням економії палива та загальною вартістю.

Про це повідомив GOBankingRates.

Компактний седан: Toyota Corolla 

  • Початкова роздрібна ціна на 2025 рік: 23 825 доларів

Corolla домінувала на ринку продажів компактних автомобілів у всьому світі протягом десятиліть, а гібридна версія лише покращує оригінал. 

"З середньою витратою палива 4,7 л/100 км, гібридна Corolla поєднує в собі надійну роботу, видатну паливну економічність та просту конструкцію", — зазначив Алан Гельфанд, який має тридцятирічний досвід роботи в автомайстерні German Car Depot.

"Вона надзвичайно проста, недорога в експлуатації, максимально надійна та проста в заміні деталей. Можливо, вона не має гламурного вигляду, але якщо потрібен довговічний та економний автомобіль, то цей — найкращий", — додав власник платформи EpicVIN Алекс Блек.

Середній седан: Honda Accord

2025 Honda Accord Hybrid
Фото: usnews.com
  • Початкова роздрібна ціна на 2025 рік: 28 295 доларів

Більший Accord досягає паливної ефективності 4,9 л/100 км, та має 204 к.с.

"Accord Hybrid пропонує просторий салон та плавну динаміку водіння, що відповідає розкішним автомобілям початкового рівня", — підкреслив Гельфанд.

Седан класу люкс: Lexus ES 300h

2025 Lexus ES 300h
Фото: greencarreports.com
  • Початкова роздрібна ціна на 2025 рік: 44 735 доларів

Toyota привносить свою фірмову надійність у лінійку преміальних Lexus. Блек обожнює ES 300h. "Це, по суті, гібрид Camry у діловому костюмі. Дуже плавна їзда, тихий салон та конструкція Lexus", — сказав він.

Гельфанд додав, що ES 300h може проїхати понад 380 000 км без зайвих проблем. "ES 300h витрачає в середньому 5,2 л/100 км, а його гібридні компоненти демонструють виняткову надійність", — зазначив він.

Кросовер: Toyota RAV4

2025 Toyota RAV4 Hybrid
Фото: caranddriver.com
  • Початкова роздрібна ціна RAV4 2025 року: 32 300 доларів

Toyota виробляє як традиційний гібридний RAV4, так і модель Prime з підзарядкою від мережі. 

Гібридна версія витрачає близько 6,2 л/100 км, а версія Prime має запас ходу до 68 км виключно на електротязі.

"Технічне обслуговування цих моделей залишається нескладним для користувачів. А система eCVT, що працює на всіх гібридних моделях Toyota, усуває традиційні проблеми з трансмісією", — підсумував Гельфанд.

авто поради ціни автомобіль Honda гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
