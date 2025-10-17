Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какой гибрид надежнее — Toyota, Honda или Lexus

Какой гибрид надежнее — Toyota, Honda или Lexus

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 17:30
обновлено: 15:22
Toyota, Honda или Lexus: какой гибрид надежнее
2025 Lexus ES 300h Фото: Lexus

Несмотря на быстрый рост спроса на кроссоверы, гибридные седаны все еще держат свои позиции. В этом сегменте лидируют Toyota, Honda и Lexus, причем каждый бренд предлагает одинаково конкурентоспособные компактные и среднеразмерные модели.

Об этом написал Top Speed.

Реклама
Читайте также:

Lexus ES 300h

Гибридный Lexus ES имеет самые высокие рейтинги надежности среди большинства седанов HEV. JD Power присуждает ему общую оценку 82/100, подтвержденную потребителями, которая включает 88/100 за качество и надежность, 73/100 за впечатления от вождения и 74/100 за перепродажу.

iSeeCars подтверждает это общей оценкой 8,7/10, которая включает 8,6/10 за надежность, 7,6/10 за сохраненную стоимость и 10/10 за безопасность.

Оценка надежности также показывает, что средний срок службы автомобиля составляет 15,9 лет. Вероятность достижения 320 000 км составляет 32,7%.

Также читайте:

На какие гибридные автомобили можно установить ГБО

Скрытая проблема, которую имеют все гибридные автомобили

Сколько стоит восстановление батареи гибридного авто

Toyota Camry

2025 Toyota Camry
Фото: Toyota

По данным JD Power, Toyota Camry 2025 года имеет общий балл 83/100, что включает высокие 88/100 за качество и надежность, 78/100 за впечатления от вождения, 85/100 за перепродажу.

iSeeCars оценивает Toyota Camry в общий балл 8,6/10, что включает 8/10 за надежность, 9/10 за безопасность и 8,8 за сохраненную стоимость.

Это означает, что модель проедет 13 лет, прежде чем столкнется с какими-либо заметными проблемами. Вероятность достижения 320 000 км составляет 30,9%.

Honda Accord Hybrid

2025 Honda Accord Hybrid
Фото: edmunds.com

JD Power ставит модельный ряд Honda Accord на высокий уровень, дав общую оценку 81/100, подтвержденную потребителями, включая 79/100 за качество и надежность и впечатления от вождения, 87/100 за перепродажу.

iSeeCars дал модели общую оценку 8,1/10, включая 8/10 за надежность, 8,4/10 за сохраненную стоимость и 8/10 за безопасность. Модель проездит 12,4 года без серьезных проблем, с 26,5% вероятностью пробега 320 000 км.

авто советы автомобиль Honda гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации