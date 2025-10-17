Toyota, Honda или Lexus: какой гибрид надежнее

Какой гибрид надежнее — Toyota, Honda или Lexus
Несмотря на быстрый рост спроса на кроссоверы, гибридные седаны все еще держат свои позиции. В этом сегменте лидируют Toyota, Honda и Lexus, причем каждый бренд предлагает одинаково конкурентоспособные компактные и среднеразмерные модели.
Об этом написал Top Speed.
Lexus ES 300h
Гибридный Lexus ES имеет самые высокие рейтинги надежности среди большинства седанов HEV. JD Power присуждает ему общую оценку 82/100, подтвержденную потребителями, которая включает 88/100 за качество и надежность, 73/100 за впечатления от вождения и 74/100 за перепродажу.
iSeeCars подтверждает это общей оценкой 8,7/10, которая включает 8,6/10 за надежность, 7,6/10 за сохраненную стоимость и 10/10 за безопасность.
Оценка надежности также показывает, что средний срок службы автомобиля составляет 15,9 лет. Вероятность достижения 320 000 км составляет 32,7%.
Toyota Camry
По данным JD Power, Toyota Camry 2025 года имеет общий балл 83/100, что включает высокие 88/100 за качество и надежность, 78/100 за впечатления от вождения, 85/100 за перепродажу.
iSeeCars оценивает Toyota Camry в общий балл 8,6/10, что включает 8/10 за надежность, 9/10 за безопасность и 8,8 за сохраненную стоимость.
Это означает, что модель проедет 13 лет, прежде чем столкнется с какими-либо заметными проблемами. Вероятность достижения 320 000 км составляет 30,9%.
Honda Accord Hybrid
JD Power ставит модельный ряд Honda Accord на высокий уровень, дав общую оценку 81/100, подтвержденную потребителями, включая 79/100 за качество и надежность и впечатления от вождения, 87/100 за перепродажу.
iSeeCars дал модели общую оценку 8,1/10, включая 8/10 за надежность, 8,4/10 за сохраненную стоимость и 8/10 за безопасность. Модель проездит 12,4 года без серьезных проблем, с 26,5% вероятностью пробега 320 000 км.
