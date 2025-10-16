Які гібридні авто підходять для встановлення ГБО

2023 Toyota Prius Фото: caranddriver.com

Гібрид на зрідженому газі багатьом здається неможливим. Але гібридні Toyota на LPG щодня долають сотні кілометрів, а їхні власники вихваляють їх за практично безремонтну роботу та низьку витрату палива.

Що пасує до LPG

Гібридні агрегати Toyota з двигуном 1.8, ідеально підходять для LPG. Вони оснащені гідравлічним регулюванням зазорів клапанів, що усуває необхідність частого ручного регулювання.

Двигун 1.8 є простим бензиновим агрегатом без турбонаддуву та з непрямим упорскуванням, що чудово працює на газу. Важливо, щоб послідовні системи LPG швидко перемикалися між паливом.

Водії, які обирають LPG (наприклад, у Prius, Auris чи Corolla), зазвичай встановлюють балони місткістю 50–56 літрів замість запасного колеса.

Обслуговування авто

Перше ТО. Після першої 1000 км на газу необхідно перевірити трубопроводи, регулювання тиску, систему охолодження, витоки.

Після першої 1000 км на газу необхідно перевірити трубопроводи, регулювання тиску, систему охолодження, витоки. Регулярне ТО. Кожні 10 000 км потрібно замінювати фільтри та захищати компоненти (форсунки, редуктор).

Кожні 10 000 км потрібно замінювати фільтри та захищати компоненти (форсунки, редуктор). Свічки запалювання. Через вищу температуру згоряння газу, інтервал заміни свічок скорочується вдвічі. Іридієві — максимум через 30 000 км, звичайні — через 15 000 км.

Нюанси монтажу

При встановленні у новіші моделі Toyota критично важливо вибрати установку з емуляцією паливної системи. Це необхідно, позаяк бортовий комп’ютер, наприклад, у Corolla, розраховує залишок бензину на основі пробігу, а емуляція забезпечить точні показники рівня палива.

Щоб LPG не пошкоджував двигун, система повинна мати активну адаптацію паливної суміші та точні газові форсунки. Це мінімізує теплове навантаження на двигун та ризик прискореного зносу, зокрема вигорання клапанів.