Какие гибридные авто чаще всего покупали украинцы в 2025 году

Анализ украинского рынка гибридных автомобилей в третьем квартале 2025 года демонстрирует, что гибридные технологии перестали быть нишевым продуктом и стали стандартом как для массового, так и для премиум-сегмента. Причем ожидаемо доминирует Toyota.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Подержанные гибриды

На рынке подержанных гибридов (импорт и внутренние перепродажи) безусловным лидером является Toyota. Благодаря ранней ставке на гибридные технологии и широкому ассортименту проверенных моделей, японский гигант имеет решающее преимущество. Следом разместился Ford, который имеет свою долю благодаря импорту популярных моделей из США.

Интересно, что гибрид перестал быть лишь вопросом экономии, став атрибутом премиум-сегмента: в ТОП-10 входят Audi, BMW, Mercedes-Benz и Lexus. Также стабильный спрос обеспечивают более доступные решения от Honda, Hyundai и KIA.

В модельном рейтинге подержанных гибридов:

Toyota RAV4 и Toyota Camry — неизменные лидеры, которые стали стандартом гибридного кроссовера и седана.

и — неизменные лидеры, которые стали стандартом гибридного кроссовера и седана. Высокое присутствие Ford Fusion , Escape и C-Max является прямым следствием массового импорта из Северной Америки.

, и является прямым следствием массового импорта из Северной Америки. Пионеры движения Toyota Prius и Chevrolet Volt (лидер среди плагин-гибридов) сохраняют свои позиции как символы проверенной экономичности.

и (лидер среди плагин-гибридов) сохраняют свои позиции как символы проверенной экономичности. Вхождение в топ премиум-моделей BMW X5 и Lexus RX показывает, что гибриды являются неотъемлемой частью рынка больших кроссоверов.

Рынок новых гибридов

Toyota также уверенно сохраняет позицию бренда №1, предлагая гибридные версии почти всех популярных моделей. За второе место разворачивается серьезная борьба, где высокую активность демонстрируют BMW, Nissan и Mercedes-Benz.

Значительное присутствие имеют бренды Audi, Land Rover, Lexus и Volvo. Также в ТОП-10 входят Renault и Suzuki, которые предлагают доступные гибриды.

Модельный рейтинг новых гибридов указывает на приоритет кроссоверов:

Toyota RAV4 — абсолютный бестселлер и лидер с огромным отрывом.

— абсолютный бестселлер и лидер с огромным отрывом. Успех Toyota Yaris Cross свидетельствует о высоком спросе на компактные и экономичные гибридные кроссоверы, а Toyota Camry остается популярным гибридным седаном.

свидетельствует о высоком спросе на компактные и экономичные гибридные кроссоверы, а остается популярным гибридным седаном. Украинцы охотно покупает гибридные версии популярных кроссоверов, например, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail .

и . Успех Renault Duster в гибридной версии подтверждает спрос на доступные автомобили.

в гибридной версии подтверждает спрос на доступные автомобили. Рейтинг завершают премиум-представители: Audi Q8, Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE и BMW X5. Это свидетельствует, что гибриды стали нормой для кроссоверов в верхнем ценовом диапазоне.