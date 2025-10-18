Какое двухлетнее гибридное авто с пробегом стоит купить

2023 Toyota RAV4 Hybrid Фото: caranddriver.com

Покупка подержанного автомобиля — это разумное финансовое решение, ведь новый автомобиль теряет около 20% стоимости уже в течение первого года. Toyota известна своей высокой надежностью и доступностью, что делает ее модели, особенно гибриды, идеальным выбором на вторичном рынке.

Об этом написал Top Speed.

2023 Toyota RAV4 Hybrid

RAV4 является одним из самых популярных кроссоверов на рынке. Покупка гибридной модели 2023 года позволяет получить надежный, практически идентичный новому, автомобиль со значительной скидкой. Это авто (HEV) идеально балансирует между стандартной бензиновой версией и подзарядным гибридом (PHEV).

Полноприводный автомобиль оснащен 2,5-литровым 4-цилиндровым гибридным двигателем (таким же, как и в модели 2025 года), который развивает 176 л.с. и 221 Нм крутящего момента. Его максимальная буксировочная способность составляет 794 кг.

Одним из ключевых преимуществ гибридного RAV4 является его топливная эффективность.

Комплектация Woodland предлагает смешанный расход топлива 6,36 литра на 100 км и обеспечивает общий запас хода на одном баке 863 км.

Остальные комплектации являются еще более экономными, предлагая смешанный расход топлива 5,88 литра на 100 км и огромный запас хода до 933 км.

Стандартное оснащение

Toyota традиционно предлагает много стандартных функций:

8-дюймовый экран (с возможностью обновления до 10,5 дюймов), совместимость с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

12,3-дюймовый многофункциональный информационный дисплей.

Многочисленные практичные отсеки и отделения для хранения вещей.

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны таких моделей, как Honda CR-V Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid и Kia Sportage Hybrid, именно RAV4 Hybrid остается лидером продаж в этом сегменте.