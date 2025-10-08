Вот кто выпустил больше всего автомобилей в мире

Ford Focus 2012 года является 350-миллионным серийным авто. Фото: exchangeandmart.co.uk

По данным Hedges & Company, на планете насчитывается около 1 644 000 000 автомобилей. Такой огромный автопарк заставляет задуматься, какие именно компании стоят за этим колоссальным количеством машин, выпущенных за более чем 125 лет истории автомобилестроения.

Об этом сообщил Car Buzz.

Недосягаемый лидер

Большая часть автомобилей сосредоточена в Азии (619 000 000), Европе (431 000 000) и Северной Америке (370 000 000). Даже в Антарктиде, по данным исследования, есть 75 транспортных средств.

Никто не может сравниться с Ford по общему объему производства. Еще в 2012 году компания громко отметила выпуск 350-миллионного серийного автомобиля — им стал Ford Focus, сошедший с конвейера в Таиланде. Тогдашний вице-президент Ford Джон Флеминг подчеркнул масштаб события, заявив, что производство такого количества авто эквивалентно выпуску одной машины каждые 10 секунд в течение 109 лет истории бренда, а все эти автомобили, поставленные один за другим, дважды долетели бы до Луны и обратно.

Хотя точная цифра требует сверки с внутренними данными компании, но экспертные оценки указывают на то, что на данный момент Ford выпустил около 420 000 000 автомобилей, и бренд уверенно будет двигаться к отметке полмиллиарда единиц в течение следующего десятилетия.

Уверенное серебро

Почетное второе место занимает Toyota. В сентябре 2023 года компания официально сообщила о производстве 300 000 000 автомобилей с момента своего основания. Этот подсчет начинается с грузовика Model G1 1935 года, выпущенного еще автомобильным подразделением Toyoda Automatic Loom Works, Ltd, до того, как он стал собственно брендом Toyota.

Эта цифра состоит из 119 600 000 моделей, произведенных за рубежом, и 180 520 000, выпущенных внутри страны. Безоговорочным лидером по объему производства является модель Corolla, которой до конца сентября 2023 года было выпущено более 53 399 000 единиц. С учетом высоких годовых продаж Toyota, компания имеет все шансы догнать Ford через несколько десятилетий.

Volkswagen и дебаты

На третьем месте расположился Volkswagen, который в прошлом декабре преодолел отметку в 180 000 000 выпущенных авто. Львиная доля этого объема приходится на две легендарные модели: Golf (около 37 000 000 единиц с 1974 года) и Beetle (около 23 000 000).

В то же время General Motors (GM), заявляя о производстве более 500 000 000 единиц, позиционирует себя как первого производителя, который превысил отметку в полмиллиарда еще в 2015 году. Однако этот подсчет является предметом споров. Портфолио GM слишком большое и включает десятки брендов — от GMC и Cadillac до Daewoo, Holden и Wuling, а также проданные впоследствии Opel и Saab.

Эксперты считают, что для корректного сравнения следует считать отдельных автопроизводителей, а не огромные конгломераты с многочисленными брендами. Если применять именно такой подход, то тройка лидеров остается неизменной: Ford, Toyota и Volkswagen.