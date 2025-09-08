Видео
Кроссовер или внедорожник — что лучше купить в 2025 году

Кроссовер или внедорожник — что лучше купить в 2025 году

Дата публикации 8 сентября 2025 20:40
Кроссовер или внедорожник: что выбрать в 2025 году
Внедорожник Chevrolet Tahoe 2019 года. Фото: caranddriver.com

Выбор между кроссовером и внедорожником не является вопросом стиля, это сознательное решение, которое основывается на анализе реальных потребностей водителя. Современный рынок предлагает множество моделей в обоих сегментах, но их назначение и возможности существенно отличаются.

Об этом написал car4you.

Разница между моделями

Кроссовер является оптимальным выбором для большинства городских жителей. Построенный на платформе легкового автомобиля, он сочетает комфорт и управляемость седана с повышенной посадкой и практичностью.

Благодаря несущему кузову кроссоверы легче, экономичнее и маневреннее, что делает их идеальными для ежедневных поездок по городу, парковки и путешествий по качественным дорогам. В 2025 году этот сегмент активно электрифицируется, что делает его еще более привлекательным для тех, кто ищет экологичные и эффективные решения.

Внедорожник предназначен для тех, кто не боится бездорожья и сложных условий. Разработанные для преодоления препятствий, они имеют прочную рамную или усиленную несущую конструкцию, а также специальные системы полного привода с блокировками дифференциалов и пониженными передачами. Это позволяет им уверенно преодолевать глубокие броды, песчаные дюны и каменистые тропы.

Внедорожники незаменимы для буксировки тяжелых прицепов, активного отдыха на природе или работы в сельской местности.

С развитием технологий оба типа автомобилей получают современные системы безопасности и мультимедиа, что повышает комфорт и удобство. Беспроводная связь, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора становятся стандартом, независимо от класса авто.



Содержание автомобилей

Кросовер 2025 Toyota RAV4
Кроссовер Toyota RAV4 2025 года выпуска. Фото: caranddriver.com

Стоимость владения кроссовером значительно ниже, чем внедорожником. Благодаря меньшему весу и лучшей аэродинамике, они потребляют на 20-40% меньше топлива, что позволяет сэкономить десятки тысяч гривен в год. Техническое обслуживание также дешевле (годовые затраты — от 10 000 до 15 000 грн). Это связано с использованием доступных запчастей от легковых автомобилей. Кроме того, страхование для кроссоверов обходится дешевле.

Внедорожники требуют значительно большего. Годовые расходы на топливо могут достигать 50 000-80 000 грн из-за большего веса и мощных двигателей. Стоимость ТО также выше — 15 000-25 000 грн ежегодно, что объясняется сложностью конструкции и более дорогими запчастями. Кроме того, внедорожники часто облагаются более высоким транспортным налогом из-за мощности двигателей. Однако для тех, кто использует их по назначению, эти расходы оправданы надежностью и функциональностью.

авто технологии советы цены автомобиль продажа авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
