Кросовер або позашляховик: що вибрати у 2025 році

Позашляховик Chevrolet Tahoe 2019 року. Фото: caranddriver.com

Вибір між кросовером та позашляховиком не є питанням стилю, це свідоме рішення, яке ґрунтується на аналізі реальних потреб водія. Сучасний ринок пропонує безліч моделей в обох сегментах, але їхнє призначення та можливості суттєво відрізняються.

Різниця між моделями

Кросовер є оптимальним вибором для більшості міських мешканців. Побудований на платформі легкового автомобіля, він поєднує комфорт та керованість седана з підвищеною посадкою та практичністю.

Завдяки несучому кузову кросовери легші, економічніші та маневровіші, що робить їх ідеальними для щоденних поїздок містом, паркування та подорожей якісними дорогами. У 2025 році цей сегмент активно електрифікується, що робить його ще привабливішим для тих, хто шукає екологічні та ефективні рішення.

Позашляховик призначений для тих, хто не боїться бездоріжжя та складних умов. Розроблені для подолання перешкод, вони мають міцну рамну або посилену несучу конструкцію, а також спеціальні системи повного приводу з блокуваннями диференціалів й зниженими передачами. Це дозволяє їм впевнено долати глибокі броди, піщані дюни та кам'янисті стежки.

Позашляховики незамінні для буксирування важких причепів, активного відпочинку на природі або роботи у сільській місцевості.

З розвитком технологій обидва типи автомобілів отримують сучасні системи безпеки та мультимедіа, що підвищує комфорт та зручність. Бездротовий зв’язок, адаптивний круїз-контроль та камери кругового огляду стають стандартом, незалежно від класу авто.

Утримання автомобілів

Кросовер Toyota RAV4 2025 року. Фото: caranddriver.com

Вартість володіння кросовером значно нижча, ніж позашляховиком. Завдяки меншій вазі та кращій аеродинаміці, вони споживають на 20-40% менше палива, що дозволяє заощадити десятки тисяч гривень на рік. Технічне обслуговування також дешевше (річні витрати — від 10 000 до 15 000 грн). Це пов'язано з використанням доступних запчастин від легкових автомобілів. Крім того, страхування для кросоверів обходиться дешевше.

Позашляховики вимагають значно більшого. Річні витрати на паливо можуть сягати 50 000-80 000 грн через більшу вагу та потужніші двигуни. Вартість ТО також вища — 15 000-25 000 грн щорічно, що пояснюється складністю конструкції та дорожчими запчастинами. Крім того, позашляховики часто обкладаються вищим транспортним податком через потужність двигунів. Однак для тих, хто використовує їх за призначенням, ці витрати виправдані надійністю та функціональністю.