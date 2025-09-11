Почему авто самых скучных цветов продаются лучше всего

Почему водители покупают авто самых скучных цветов
Если посмотреть на транспортный поток, то, кажется, что на каждый красный или синий автомобиль приходится десяток белых, серых или черных машин. Согласно исследованию, монохромными цветами окрашено подавляющее большинство всех авто на дорогах.
Об этом написал Car Buzz.
Популярные цвета
В 2024 году белый, черный и серый цвета остаются самыми популярными среди автомобилистов. Однако согласно данным iSeeCars, самым распространенным оказался серебряный, который занял 19% от общего объема продаж. За ним следуют белый (15,6%) и черный (14%).
Интересно, что красный (11,9%) и синий (10,8%) также пользуются значительным спросом, опережая серый (11,7%). Зеленый (4%) и бежевый (3,4%) менее популярны, но сохраняют свою долю рынка, тогда как оранжевый цвет остался редкостью с показателем всего 0,6%.
Вкусы украинцев
По данным Укравтопром, в прошлом году самым популярным цветом легкового автомобиля в Украине стал белый. Более 35% проданных новых авто были с белым кузовом. Треть реализованных авто была окрашена в серый цвет. Автомобили черного цвета выбрали 15% покупателей, на синем цвете остановили выбор 7%. Замыкает пятерку зеленый (3%).
В абсолютном меньшинстве находятся красный (2,9%), бежевый (2%), коричневый (1%), желтый (0,6%) и оранжевый (0,4%).
Почему выбирают белый цвет
- Практичность. На белом менее заметны мелкие царапины, следы от пыли и грязи. Также, он прекрасно маскирует мелкие повреждения кузова, что делает его идеальным для ежедневного использования, что особенно актуально в условиях городских дорог.
- Безопасность. Белый автомобиль лучше видно на дороге, особенно в сумерках, в тумане или ночью. Это значительно повышает безопасность вождения.
- Терморегуляция. Светлые цвета отражают солнечные лучи, тогда как темные — поглощают их. Благодаря этому, белое авто меньше нагревается летом.
- Легкость ухода. Белый цвет легче поддерживать в опрятном состоянии. На нем менее заметны пятна от воды после мытья, а следы от птичьего помета не так сильно выделяются, как на темных автомобилях.
- Стоимость. Белая краска дешевая и распространенная. Это значит, что автовладельцу не придется искать какой-то редкий оттенок Grabber Orange или Elvis Rose, когда машина повредится.
