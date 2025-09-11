Почему авто самых скучных цветов продаются лучше всего

Авто белого цвета. Фото: freepik.com

Если посмотреть на транспортный поток, то, кажется, что на каждый красный или синий автомобиль приходится десяток белых, серых или черных машин. Согласно исследованию, монохромными цветами окрашено подавляющее большинство всех авто на дорогах.

Об этом написал Car Buzz.

Реклама

Читайте также:

Популярные цвета

В 2024 году белый, черный и серый цвета остаются самыми популярными среди автомобилистов. Однако согласно данным iSeeCars, самым распространенным оказался серебряный, который занял 19% от общего объема продаж. За ним следуют белый (15,6%) и черный (14%).

Интересно, что красный (11,9%) и синий (10,8%) также пользуются значительным спросом, опережая серый (11,7%). Зеленый (4%) и бежевый (3,4%) менее популярны, но сохраняют свою долю рынка, тогда как оранжевый цвет остался редкостью с показателем всего 0,6%.

Вкусы украинцев

По данным Укравтопром, в прошлом году самым популярным цветом легкового автомобиля в Украине стал белый. Более 35% проданных новых авто были с белым кузовом. Треть реализованных авто была окрашена в серый цвет. Автомобили черного цвета выбрали 15% покупателей, на синем цвете остановили выбор 7%. Замыкает пятерку зеленый (3%).

В абсолютном меньшинстве находятся красный (2,9%), бежевый (2%), коричневый (1%), желтый (0,6%) и оранжевый (0,4%).

Также читайте:

Как цвет авто влияет на его цену при перепродаже

Психология выбора: что цвет авто рассказывает о его владельце

Почему водителям советуют срочно перекрасить свои авто

Почему выбирают белый цвет