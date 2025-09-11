Чому авто найнудніших кольорів продаються найкраще

Авто білого кольору. Фото: freepik.com

Якщо подивитися на транспортний потік, то, здається, що на кожен червоний чи синій автомобіль припадає десяток білих, сірих або чорних машин. Згідно з дослідженням, монохромними кольорами пофарбована переважна більшість усіх авто на дорогах.

Популярні кольори

У 2024 році білий, чорний та сірий кольори залишаються найпопулярнішими серед автомобілістів. Проте, згідно з даними iSeeCars, найпоширенішим виявився срібний, який зайняв 19% від загального обсягу продажів. За ним йдуть білий (15,6%) та чорний (14%).

Цікаво, що червоний (11,9%) та синій (10,8%) також мають значний попит, випереджаючи сірий (11,7%). Зелений (4%) та бежевий (3,4%) є менш популярними, але зберігають свою частку ринку, тоді як помаранчевий колір залишився рідкістю з показником усього 0,6%.

Смаки українців

За даними Укравтопром, торік найпопулярнішим кольором легкового автомобіля в Україні став білий. Понад 35% проданих нових авто були з білим кузовом. Третина реалізованих авто була пофарбована в сірий колір. Автомобілі чорного кольору обрали 15% покупців, на синьому кольорі зупинили вибір 7%. Замикає п'ятірку зелений (3%).

В абсолютній меншості перебувають червоний (2,9%), бежевий (2%), коричневий (1%), жовтий (0,6%) та оранжевий (0,4%).

