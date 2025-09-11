Чому авто найнудніших кольорів продаються найкраще

Чому водії купують авто найнудніших кольорів
Якщо подивитися на транспортний потік, то, здається, що на кожен червоний чи синій автомобіль припадає десяток білих, сірих або чорних машин. Згідно з дослідженням, монохромними кольорами пофарбована переважна більшість усіх авто на дорогах.
Про це написав Car Buzz.
Популярні кольори
У 2024 році білий, чорний та сірий кольори залишаються найпопулярнішими серед автомобілістів. Проте, згідно з даними iSeeCars, найпоширенішим виявився срібний, який зайняв 19% від загального обсягу продажів. За ним йдуть білий (15,6%) та чорний (14%).
Цікаво, що червоний (11,9%) та синій (10,8%) також мають значний попит, випереджаючи сірий (11,7%). Зелений (4%) та бежевий (3,4%) є менш популярними, але зберігають свою частку ринку, тоді як помаранчевий колір залишився рідкістю з показником усього 0,6%.
Смаки українців
За даними Укравтопром, торік найпопулярнішим кольором легкового автомобіля в Україні став білий. Понад 35% проданих нових авто були з білим кузовом. Третина реалізованих авто була пофарбована в сірий колір. Автомобілі чорного кольору обрали 15% покупців, на синьому кольорі зупинили вибір 7%. Замикає п'ятірку зелений (3%).
В абсолютній меншості перебувають червоний (2,9%), бежевий (2%), коричневий (1%), жовтий (0,6%) та оранжевий (0,4%).
Також читайте:
Як колір авто впливає на його ціну при перепродажу
Психологія вибору: що колір авто розповідає про його власника
Чому водіям радять терміново перефарбувати свої авто
Чому обирають білий
- Практичність. На білому менш помітні дрібні подряпини, сліди від пилу та бруду. Також, він чудово маскує дрібні пошкодження кузова, що робить його ідеальним для щоденного використання, що особливо актуально в умовах міських доріг.
- Безпека. Білий автомобіль краще видно на дорозі, особливо в сутінках, у тумані або вночі. Це значно підвищує безпеку водіння.
- Терморегуляція. Світлі кольори відбивають сонячні промені, тоді як темні — поглинають їх. Завдяки цьому, біле авто менше нагрівається влітку.
- Легкість догляду. Білий колір легше підтримувати в охайному стані. На ньому менш помітні плями від води після миття, а сліди від пташиного посліду не так сильно виділяються, як на темних автомобілях.
- Вартість. Біла фарба дешева та поширена. Це означає, що автовласнику не доведеться шукати якийсь рідкісний відтінок Grabber Orange або Elvis Rose, коли машина пошкодиться.
Читайте Новини.LIVE!