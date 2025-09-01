Чому потрібно терміново перефарбувати своє авто

Фарбування автомобіля. Фото: freepik.com

Дослідження, опубліковане в британському журналі "Взаємодія міста та навколишнього середовища", виявило додаткову несподівану причину підвищення температури в європейських містах — колір автомобілів. За даними вчених, темні машини не просто перетворюються на розжарені печі, а й значно сприяють нагріванню міського простору, посилюючи ефект "міського теплового острова".

Про це повідомив Express.

Тепловий ефект

Вчені Лісабонського університету виявили, що чорний автомобіль може підвищити температуру повітря навколо нього аж до 3,8 °C. Ця, здавалося б, незначна різниця масштабується до величезних проблем, коли йдеться про тисячі автомобілів у місті.

"Уявіть собі тисячі автомобілів, припаркованих по всьому місту, кожен з яких діє як невелике джерело тепла або тепловий екран. Їхній колір насправді може впливати на те, наскільки гарячими є вулиці", — зазначають автори дослідження.

Ці висновки підтверджують раніше опубліковані роботи. Дослідження JRC Publications Repository 2022 року припускає, що в містах може бути на 10-15 °C тепліше, ніж у прилеглих сільських районах.

А вчені з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини пов'язують надмірне міське тепло з наслідками для здоров'я. Під час хвиль спеки 2024 року в червні та липні близько 1500 людей у 12 європейських містах загинули через антропогенні зміни клімату.

Просте рішення

Науковці вважають, що автомобілі є "дивно недооціненим елементом міської теплової головоломки". Тоді як більшість досліджень фокусується на світловідбивних дахах та тротуарах, цей аспект, на думку Сари Берк з Університету Північної Кароліни, незаслужено обділений увагою.

Як наслідок, дослідники пропонують дієве рішення — використовувати світліші відтінки фарби для транспортних засобів, особливо для комерційних автопарків таксі та фургонів доставки. Португальські вчені підрахували, що перефарбування темних автомобілів у Лісабоні може подвоїти відбивну здатність певних вулиць (з 20% до 40%), знижуючи температуру повітря в спекотні дні.