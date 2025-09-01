Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому водіям радять терміново перефарбувати свої авто

Чому водіям радять терміново перефарбувати свої авто

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 15:20
Чому потрібно терміново перефарбувати своє авто
Фарбування автомобіля. Фото: freepik.com

Дослідження, опубліковане в британському журналі "Взаємодія міста та навколишнього середовища", виявило додаткову несподівану причину підвищення температури в європейських містах — колір автомобілів. За даними вчених, темні машини не просто перетворюються на розжарені печі, а й значно сприяють нагріванню міського простору, посилюючи ефект "міського теплового острова".

Про це повідомив Express.

Реклама
Читайте також:

Тепловий ефект

Вчені Лісабонського університету виявили, що чорний автомобіль може підвищити температуру повітря навколо нього аж до 3,8 °C. Ця, здавалося б, незначна різниця масштабується до величезних проблем, коли йдеться про тисячі автомобілів у місті.

"Уявіть собі тисячі автомобілів, припаркованих по всьому місту, кожен з яких діє як невелике джерело тепла або тепловий екран. Їхній колір насправді може впливати на те, наскільки гарячими є вулиці", — зазначають автори дослідження.

Ці висновки підтверджують раніше опубліковані роботи. Дослідження JRC Publications Repository 2022 року припускає, що в містах може бути на 10-15 °C тепліше, ніж у прилеглих сільських районах.

А вчені з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини пов'язують надмірне міське тепло з наслідками для здоров'я. Під час хвиль спеки 2024 року в червні та липні близько 1500 людей у 12 європейських містах загинули через антропогенні зміни клімату.

Також читайте: 

Названі кольори автомобілів, на яких непомітний бруд

Менше мороки: який колір авто радять обирати досвідчені водії та чому

Авто якого кольору найчастіше потрапляють в ДТП

Просте рішення

Науковці вважають, що автомобілі є "дивно недооціненим елементом міської теплової головоломки". Тоді як більшість досліджень фокусується на світловідбивних дахах та тротуарах, цей аспект, на думку Сари Берк з Університету Північної Кароліни, незаслужено обділений увагою.

Як наслідок, дослідники пропонують дієве рішення — використовувати світліші відтінки фарби для транспортних засобів, особливо для комерційних автопарків таксі та фургонів доставки. Португальські вчені підрахували, що перефарбування темних автомобілів у Лісабоні може подвоїти відбивну здатність певних вулиць (з 20% до 40%), знижуючи температуру повітря в спекотні дні.

міста клімат авто автомобіль температура повітря спека колір температура
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації