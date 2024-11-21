Як колір авто пов'язаний з потраплянням машини в ДТП — дослідження

Наслідки ДТП. Фото: freepik.com

Хоч зв'язок між кольором авто та частотою його потрапляння в аварії не доведений, вважається, що транспортні засоби яскравого кольору безпечніші через свою помітність навіть за умов поганої видимості. Чи так це насправді?

Компанія з надання автомобільних даних carVertical провела дослідження та визначила найбезпечніші кольори автомобілів в Україні.

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Колір безпеки

За статистикою, найменшу кількість разів потрапляли в аварію автомобілі білого, зеленого та коричневого кольорів — пошкоджено в ДТП відповідно 50,7%, 50,7% та 50,9% таких машин.

Інфографіка: carVertical

Палітра небезпеки

Найризикованішими кольорами у дослідженні стали: помаранчевий (60%), червоний (58,6%), синій (56,7%) та жовтий (56,7%).

На думку експертів, деякі помаранчеві, червоні, сині та жовті авто можуть бути менш безпечними насамперед через психологічні фактори, пов'язані з поведінкою водіїв.

Яскраві автомобілі можуть формувати відчуття самовпевненості, що спонукає до необережного водіння.

Раніше експерти назвали кольори автомобілів, на яких непомітний бруд. Також психологи пояснили, що колір авто розповідає про його власника.