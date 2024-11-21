Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Авто какого цвета чаще попадают в ДТП в 2024 году arrow

Авто какого цвета чаще попадают в ДТП в 2024 году

21 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как цвет авто связан с попаданием машины в ДТП — исследование
Последствия ДТП. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Хоть связь между цветом авто и частотой его попадания в аварии не доказана, считается, что транспортные средства яркого цвета более безопасны из-за своей заметности даже при плохой видимости. Так ли это на самом деле?

Компания по предоставлению автомобильных данных carVertical провела исследования и определила самые безопасные цвета автомобилей в Украине.

Читайте также:

Цвет безопасности

По статистике, наименьшее количество раз попадали в аварию автомобили белого, зеленого и коричневого цветов — повреждено в ДТП соответственно 50,7%, 50,7% и 50,9% таких машин.

 

Авто какого цвета чаще всего попадают в ДТП в 2024 году - фото 1
Инфографика: carVertical

Палитра опасности

Самыми рискованными цветами в исследовании стали оранжевый (60%), красный (58,6%), синий (56,7%) и желтый (56,7%).

По мнению экспертов, некоторые оранжевые, красные, синие и желтые авто могут быть менее безопасными в первую очередь из-за психологических факторов, связанных с поведением водителей.

Яркие автомобили могут формировать чувство самоуверенности, побуждающей к неосторожному вождению.

Ранее эксперты назвали цвета автомобилей, на которых незаметна грязь. Также психологи объяснили, что цвет авто рассказывает о его владельце.

ДТП авария авто исследование автомобиль цвет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 ТЦК незаконно мобилизовали мужчину — что решил суд

01:30 Многодетные отцы могут получить отсрочку онлайн — что известно

00:30 Кто кроме нотариуса может заверить копии документов для ТЦК

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024

23:42 ЕС требует от Польши изменить правила аренды жилья — что известно

23:22 На Курщине десантники ВСУ взяли в плен 26 российских бойцов

22:57 В Киеве в ДТП погиб преподаватель такмеда из США

22:34 Предатели лишатся наград — Зеленский подписал закон

22:30 Житель Одесчины сделал белый билет за 3 тысячи — приговор суда

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

01:32 ТЦК незаконно мобилизовали мужчину — что решил суд

01:30 Многодетные отцы могут получить отсрочку онлайн — что известно

00:30 Кто кроме нотариуса может заверить копии документов для ТЦК

20 ноября 2024

23:42 ЕС требует от Польши изменить правила аренды жилья — что известно

23:22 На Курщине десантники ВСУ взяли в плен 26 российских бойцов

22:57 В Киеве в ДТП погиб преподаватель такмеда из США

22:34 Предатели лишатся наград — Зеленский подписал закон

22:30 Житель Одесчины сделал белый билет за 3 тысячи — приговор суда

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

21:39 Зеленский встретился с директором Всемирного банка Анной Бьерде

21:31 Отключение света в Одессе — графики и прогнозы на четверг

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо