Как цвет авто связан с попаданием машины в ДТП — исследование

Последствия ДТП. Фото: freepik.com

Хоть связь между цветом авто и частотой его попадания в аварии не доказана, считается, что транспортные средства яркого цвета более безопасны из-за своей заметности даже при плохой видимости. Так ли это на самом деле?

Компания по предоставлению автомобильных данных carVertical провела исследования и определила самые безопасные цвета автомобилей в Украине.

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Цвет безопасности

По статистике, наименьшее количество раз попадали в аварию автомобили белого, зеленого и коричневого цветов — повреждено в ДТП соответственно 50,7%, 50,7% и 50,9% таких машин.

Инфографика: carVertical

Палитра опасности

Самыми рискованными цветами в исследовании стали оранжевый (60%), красный (58,6%), синий (56,7%) и желтый (56,7%).

По мнению экспертов, некоторые оранжевые, красные, синие и желтые авто могут быть менее безопасными в первую очередь из-за психологических факторов, связанных с поведением водителей.

Яркие автомобили могут формировать чувство самоуверенности, побуждающей к неосторожному вождению.

Ранее эксперты назвали цвета автомобилей, на которых незаметна грязь. Также психологи объяснили, что цвет авто рассказывает о его владельце.