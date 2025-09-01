Видео
Почему водителям советуют срочно перекрасить свои авто

Почему водителям советуют срочно перекрасить свои авто

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 15:20
Почему нужно срочно перекрасить свое авто
Покраска автомобиля. Фото: freepik.com

Исследование, опубликованное в британском журнале "Взаимодействие города и окружающей среды", выявило дополнительную неожиданную причину повышения температуры в европейских городах — цвет автомобилей. По данным ученых, темные машины не просто превращаются в раскаленные печи, но и значительно способствуют нагреву городского пространства, усиливая эффект "городского теплового острова".

Об этом сообщил Express.

Тепловой эффект

Ученые Лиссабонского университета обнаружили, что черный автомобиль может повысить температуру воздуха вокруг него до 3,8 °C. Эта, казалось бы, незначительная разница масштабируется до огромных проблем, когда речь идет о тысячах автомобилей в городе.

"Представьте себе тысячи автомобилей, припаркованных по всему городу, каждый из которых действует как небольшой источник тепла или тепловой экран. Их цвет на самом деле может влиять на то, насколько горячими являются улицы", — отмечают авторы исследования.

Эти выводы подтверждают ранее опубликованные работы. Исследование JRC Publications Repository 2022 года предполагает, что в городах может быть на 10-15 °C теплее, чем в близлежащих сельских районах.

А ученые из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины связывают чрезмерное городское тепло с последствиями для здоровья. Во время волн жары 2024 года в июне и июле около 1500 человек в 12 европейских городах погибли из-за антропогенных изменений климата.

Простое решение

Ученые считают, что автомобили являются "удивительно недооцененным элементом городской тепловой головоломки". Тогда как большинство исследований фокусируется на светоотражающих крышах и тротуарах, этот аспект, по мнению Сары Берк из Университета Северной Каролины, незаслуженно обделен вниманием.

Как следствие, исследователи предлагают действенное решение — использовать более светлые оттенки краски для транспортных средств, особенно для коммерческих автопарков такси и фургонов доставки. Португальские ученые подсчитали, что перекраска темных автомобилей в Лиссабоне может удвоить отражательную способность определенных улиц (с 20% до 40%), снижая температуру воздуха в жаркие дни.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
