Ось хто випустив найбільше автомобілів у світі

За даними Hedges & Company, на планеті налічується близько 1 644 000 000 автомобілів. Такий величезний автопарк змушує замислитись, які саме компанії стоять за цією колосальною кількістю машин, випущених за понад 125 років історії автомобілебудування.

Недосяжний лідер

Більша частина автомобілів зосереджена в Азії (619 000 000), Європі (431 000 000) та Північній Америці (370 000 000). Навіть в Антарктиді, за даними дослідження, є 75 транспортних засобів.

Ніхто не може зрівнятися з Ford за загальним обсягом виробництва. Ще у 2012 році компанія гучно відзначила випуск 350-мільйонного серійного автомобіля — ним став Ford Focus, що зійшов з конвеєра у Таїланді. Тодішній віцепрезидент Ford Джон Флемінг підкреслив масштаб події, заявивши, що виробництво такої кількості авто еквівалентне випуску однієї машини кожні 10 секунд протягом 109 років історії бренду, а всі ці автомобілі, поставлені один за одним, двічі долетіли б до Місяця й назад.

Хоча точна цифра вимагає звірки з внутрішніми даними компанії, але експертні оцінки вказують на те, що наразі Ford випустив близько 420 000 000 автомобілів, і бренд впевнено рухатиметься до позначки пів мільярда одиниць протягом наступного десятиліття.

Впевнене срібло

Почесне друге місце посідає Toyota. У вересні 2023 року компанія офіційно повідомила про виробництво 300 000 000 автомобілів з моменту свого заснування. Цей підрахунок починається з вантажівки Model G1 1935 року, випущеної ще автомобільним підрозділом Toyoda Automatic Loom Works, Ltd, до того, як він став власне брендом Toyota.

Ця цифра складаються з 119 600 000 моделей, вироблених за кордоном, та 180 520 000, випущених усередині країни. Беззаперечним лідером за обсягом виробництва є модель Corolla, якої до кінця вересня 2023 року було випущено понад 53 399 000 одиниць. З урахуванням високих річних продажів Toyota, компанія має всі шанси наздогнати Ford через кілька десятиліть.

Volkswagen та дебати

На третьому місці розташувався Volkswagen, який минулого грудня подолав позначку у 180 000 000 випущених авто. Левова частка цього обсягу припадає на дві легендарні моделі: Golf (близько 37 000 000 одиниць з 1974 року) та Beetle (близько 23 000 000).

Водночас General Motors (GM), заявляючи про виробництво понад 500 000 000 одиниць, позиціонує себе як першого виробника, який перевищив позначку у пів мільярда ще у 2015 році. Однак цей підрахунок є предметом суперечок. Портфоліо GM занадто велике та включає десятки брендів — від GMC та Cadillac до Daewoo, Holden та Wuling, а також продані згодом Opel та Saab.

Експерти вважають, що для коректного порівняння слід рахувати окремих автовиробників, а не величезні конгломерати з численними брендами. Якщо застосовувати саме такий підхід, то трійка лідерів залишається незмінною: Ford, Toyota та Volkswagen.