Вышел самый дешевый гибридный кроссовер Toyota

2026 Toyota Aygo X Hybrid Фото: autonews.com

В самом маленьком и самом доступном автомобильном сегменте А до сих пор не было гибридного автомобиля. Ситуацию исправила Toyota, представив городской кроссовер Aygo X Hybrid 2026 модельного года.

Об этом сообщил Car And Driver.

Особенности гибрида

Кроссовер наследует стилистические элементы от моделей Aygo X и C-HR, но теперь имеет совершенно новую переднюю часть, похожую на bZ4X, с другим дизайном фар и более выразительной решеткой радиатора. Общая длина увеличилась на 7,6 см (до 3,78 метра) исключительно за счет переднего свеса, что позволило разместить новый двигатель и немного улучшить аэродинамику.

Салон Aygo X претерпел технологическую эволюцию. Водитель теперь имеет 7-дюймовую цифровую панель приборов и обновленную информационно-развлекательную систему с большим экраном, с поддержкой OTA-обновлений и современными функциями.

Фото: caranddriver.com

Среди нововведений:

электронный стояночный тормоз;

два порта USB-C;

расширенный арсенал помощников водителя (предупреждение о столкновении, распознавание знаков, автоматическое экстренное торможение и т.д.);

усиленная звукоизоляция салона (толще лобовое стекло).

Объем багажника остается удобным — 231 литр.

Силовая установка

Настоящей изюминкой является новый гибридный двигатель объемом 1,5 литра, унаследованный от Toyota Yaris и Yaris Cross. Его мощность составляет 116 л.с., что на 44 л.с. больше, чем у предшественника.

Новая силовая установка обеспечивает впечатляющие показатели:

расход топлива: всего 3,8 литра на 100 км;

выбросы CO2: 87 г/км;

ускорение 0-100 км/ч: 9,2 секунды;

ускорение 80-120 км/ч: 7,4 секунды.

В сочетании с уменьшенным радиусом поворота всего 9,40 метра, эта мощность делает Aygo X Hybrid чрезвычайно маневренным и динамичным городским авто. Ожидается, что кроссовер будет продаваться примерно за 20 000 евро.