Вышел самый дешевый гибридный кроссовер Toyota

Как расходует топливо самый дешевый гибридный кроссовер Toyota
В самом маленьком и самом доступном автомобильном сегменте А до сих пор не было гибридного автомобиля. Ситуацию исправила Toyota, представив городской кроссовер Aygo X Hybrid 2026 модельного года.
Особенности гибрида
Кроссовер наследует стилистические элементы от моделей Aygo X и C-HR, но теперь имеет совершенно новую переднюю часть, похожую на bZ4X, с другим дизайном фар и более выразительной решеткой радиатора. Общая длина увеличилась на 7,6 см (до 3,78 метра) исключительно за счет переднего свеса, что позволило разместить новый двигатель и немного улучшить аэродинамику.
Салон Aygo X претерпел технологическую эволюцию. Водитель теперь имеет 7-дюймовую цифровую панель приборов и обновленную информационно-развлекательную систему с большим экраном, с поддержкой OTA-обновлений и современными функциями.
Среди нововведений:
- электронный стояночный тормоз;
- два порта USB-C;
- расширенный арсенал помощников водителя (предупреждение о столкновении, распознавание знаков, автоматическое экстренное торможение и т.д.);
- усиленная звукоизоляция салона (толще лобовое стекло).
Объем багажника остается удобным — 231 литр.
Силовая установка
Настоящей изюминкой является новый гибридный двигатель объемом 1,5 литра, унаследованный от Toyota Yaris и Yaris Cross. Его мощность составляет 116 л.с., что на 44 л.с. больше, чем у предшественника.
Новая силовая установка обеспечивает впечатляющие показатели:
- расход топлива: всего 3,8 литра на 100 км;
- выбросы CO2: 87 г/км;
- ускорение 0-100 км/ч: 9,2 секунды;
- ускорение 80-120 км/ч: 7,4 секунды.
В сочетании с уменьшенным радиусом поворота всего 9,40 метра, эта мощность делает Aygo X Hybrid чрезвычайно маневренным и динамичным городским авто. Ожидается, что кроссовер будет продаваться примерно за 20 000 евро.
