Вийшов найдешевший гібридний кросовер Toyota

У найменшому та найдоступнішому автомобільному сегменті А досі не було гібридного автомобіля. Ситуацію виправила Toyota, представивши міський кросовер Aygo X Hybrid 2026 модельного року.

Особливості гібрида

Кросовер наслідує стилістичні елементи від моделей Aygo X та C-HR, але тепер має абсолютно нову передню частину, схожу на bZ4X, з іншим дизайном фар та виразнішою решіткою радіатора. Загальна довжина збільшилася на 7,6 см (до 3,78 метра) виключно за рахунок переднього звису, що дозволило розмістити новий двигун та трохи покращити аеродинаміку.

Салон Aygo X зазнав технологічної еволюції. Водій тепер має 7-дюймову цифрову панель приладів та оновлену інформаційно-розважальну систему з більшим екраном, з підтримкою OTA-оновлень та сучасними функціями.

Серед нововведень:

електронне стоянкове гальмо;

два порти USB-C;

розширений арсенал помічників водія (попередження про зіткнення, розпізнавання знаків, автоматичне екстрене гальмування тощо);

посилена звукоізоляція салону (товстіше лобове скло).

Об'єм багажника залишається зручним — 231 літр.

Силова установка

Справжньою родзинкою є новий гібридний двигун об'ємом 1,5 літра, успадкований від Toyota Yaris та Yaris Cross. Його потужність становить 116 к.с., що на 44 к.с. більше, ніж у попередника.

Нова силова установка забезпечує вражаючі показники:

витрата пального: лише 3,8 літра на 100 км;

викиди CO2: 87 г/км;

прискорення 0-100 км/год: 9,2 секунди;

прискорення 80-120 км/год: 7,4 секунди.

У поєднанні зі зменшеним радіусом повороту всього 9,40 метра, ця потужність робить Aygo X Hybrid надзвичайно маневреним та динамічним міським авто. Очікується що кросовер продаватимуть за близько 20 000 євро.