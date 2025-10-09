Американцы назвали авто, которые проедут 400 000 км без проблем

Какие автомобили проедут 400 000 км без проблем
Американская аналитическая платформа iSeeCars исследовала миллионы проданных в США автомобилей, чтобы определить, какие марки являются самыми прочными и способны преодолеть более 400 000 км без серьезных неисправностей. Результаты исследования, несмотря на специфику американского рынка (доминирование внедорожников и пикапов), демонстрируют глобальные тенденции надежности.
Об этом сообщил Auto Swiat.
Ожидаемый долгожитель
Явным лидером рейтинга долговечности стала Toyota. Это вряд ли удивит, но 17,8% автомобилей бренда превышают порог в 400 000 км. Это в 3,7 раза лучше, чем средний показатель на рынке.
Всего лишь четыре бренда сумели превысить средний показатель долговечности по отрасли, который составляет 4,8% вероятности достижения такой отметки. И все они японские:
- Toyota
- Lexus (люксовый бренд Toyota)
- Honda
- Acura (люксовый бренд Honda)
Немецкие авто отстают
Результаты для европейских, особенно немецких, марок оказались хуже, чем ожидалось, хотя эти авто часто считаются эталоном прочности:
- Mercedes-Benz занял лишь 18-е место.
- Porsche — 24-е.
- BMW — 26-е.
- Volkswagen — 27-е.
- Audi — лишь 28-е.
При этом Tesla показала весьма достойный результат, хотя авторы отчета отмечают, что ее модели, в частности Model 3, испытывают трудности в европейских рейтингах надежности.
Стоит отметить, что худшие результаты в рейтинге показали Maserati и Mini, подтверждая, что высокая цена покупки не всегда является гарантией долговечности.
