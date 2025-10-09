Американцы назвали авто, которые проедут 400 000 км без проблем

Honda против Toyota. Фото: drive.com.au

Американская аналитическая платформа iSeeCars исследовала миллионы проданных в США автомобилей, чтобы определить, какие марки являются самыми прочными и способны преодолеть более 400 000 км без серьезных неисправностей. Результаты исследования, несмотря на специфику американского рынка (доминирование внедорожников и пикапов), демонстрируют глобальные тенденции надежности.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Реклама

Читайте также:

Ожидаемый долгожитель

Явным лидером рейтинга долговечности стала Toyota. Это вряд ли удивит, но 17,8% автомобилей бренда превышают порог в 400 000 км. Это в 3,7 раза лучше, чем средний показатель на рынке.

Всего лишь четыре бренда сумели превысить средний показатель долговечности по отрасли, который составляет 4,8% вероятности достижения такой отметки. И все они японские:

Toyota Lexus (люксовый бренд Toyota) Honda Acura (люксовый бренд Honda)

Также читайте:

Эксперты назвали лучший подержанный Volkswagen

Надежны ли подержанные авто Hyundai после 160 000 км

Сколько стоит обслуживание подержанного Renault Megane в Украине

Немецкие авто отстают

Результаты для европейских, особенно немецких, марок оказались хуже, чем ожидалось, хотя эти авто часто считаются эталоном прочности:

Mercedes-Benz занял лишь 18-е место.

занял лишь 18-е место. Porsche — 24-е.

— 24-е. BMW — 26-е.

— 26-е. Volkswagen — 27-е.

— 27-е. Audi — лишь 28-е.

При этом Tesla показала весьма достойный результат, хотя авторы отчета отмечают, что ее модели, в частности Model 3, испытывают трудности в европейских рейтингах надежности.

Стоит отметить, что худшие результаты в рейтинге показали Maserati и Mini, подтверждая, что высокая цена покупки не всегда является гарантией долговечности.