Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какие автомобили проедут 400 000 км без проблем

Какие автомобили проедут 400 000 км без проблем

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 17:30
Американцы назвали авто, которые проедут 400 000 км без проблем
Honda против Toyota. Фото: drive.com.au

Американская аналитическая платформа iSeeCars исследовала миллионы проданных в США автомобилей, чтобы определить, какие марки являются самыми прочными и способны преодолеть более 400 000 км без серьезных неисправностей. Результаты исследования, несмотря на специфику американского рынка (доминирование внедорожников и пикапов), демонстрируют глобальные тенденции надежности.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Ожидаемый долгожитель

Явным лидером рейтинга долговечности стала Toyota. Это вряд ли удивит, но 17,8% автомобилей бренда превышают порог в 400 000 км. Это в 3,7 раза лучше, чем средний показатель на рынке.

Всего лишь четыре бренда сумели превысить средний показатель долговечности по отрасли, который составляет 4,8% вероятности достижения такой отметки. И все они японские:

  1. Toyota
  2. Lexus (люксовый бренд Toyota)
  3. Honda
  4. Acura (люксовый бренд Honda)

Также читайте:

Эксперты назвали лучший подержанный Volkswagen

Надежны ли подержанные авто Hyundai после 160 000 км

Сколько стоит обслуживание подержанного Renault Megane в Украине

Немецкие авто отстают

Результаты для европейских, особенно немецких, марок оказались хуже, чем ожидалось, хотя эти авто часто считаются эталоном прочности:

  • Mercedes-Benz занял лишь 18-е место.
  • Porsche — 24-е.
  • BMW — 26-е.
  • Volkswagen — 27-е.
  • Audi — лишь 28-е.

При этом Tesla показала весьма достойный результат, хотя авторы отчета отмечают, что ее модели, в частности Model 3, испытывают трудности в европейских рейтингах надежности.

Стоит отметить, что худшие результаты в рейтинге показали Maserati и Mini, подтверждая, что высокая цена покупки не всегда является гарантией долговечности.

рейтинг Tesla авто BMW Porsche Mercedes-Benz автомобиль Volkswagen Honda Audi Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации