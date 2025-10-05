Видео
Главная Авто Насколько надежны подержанные авто Hyundai после 160 000 км

Насколько надежны подержанные авто Hyundai после 160 000 км

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 17:40
Что с надежностью авто Hyundai после 160 000 км пробега
2019 Hyundai Kona Фото: carscoops.com

На вторичном рынке существует устойчивое представление резкое снижение надежности автомобилей Hyundai после пробега 160 000 км, что часто совпадает с окончанием заводской гарантии. Хотя некоторые владельцы сообщают о проходе более 480 000 км на оригинальной трансмиссии, эта негативная репутация в основном обусловлена серьезными и повторяющимися проблемами с определенными силовыми агрегатами.

Об этом сообщил Slash Gear.

Проблемные двигатели

Наибольший удар по репутации нанесли 4-цилиндровые двигатели Theta II (2.0 GDI и 2.4 GDI), которые использовались в миллионах моделей Sonata, Santa Fe и Tucson (2011-2019). Из-за остатков механической обработки в блоке ограничивался поток масла, что приводило к преждевременному износу подшипников и выходу мотора из строя. Типичные признаки стука агрегата проявлялись между 140 000 и 200 000 км.

В ответ на судебные иски и вмешательство NHTSA, Hyundai запустила массовые отзывы, внедрила обновление программного обеспечения KSDS (система обнаружения детонации) и расширила гарантийное покрытие до 240 000 км для автомобилей, на которых установлено это ПО.

Отдельной проблемой являются 2-литровые двигатели Nu MPI (в моделях Elantra, Kona, Veloster 2019-2021), где дефектные поршневые кольца вызывают чрезмерное внутреннее потребление масла. Это медленное повреждение, которое часто проявляется около 160 000 км, приводя к задиру цилиндров и поломке. В отличие от Theta II, здесь Hyundai не предоставляла расширенной гарантии, кроме самого отзыва.

Слабые трансмиссии

Даже коробки передач с двойным сцеплением (DCT) начинают демонстрировать слабость после 160 000 км. 7-ступенчатая сухая DCT (Sonata, Tucson 1.6T) страдает от рывков и задержек из-за износа сцепления.

Более новая 8-ступенчатая "мокрая" DCT (Santa Fe, Sonata N Line) также была предметом критических отзывов из-за неисправности масляного насоса, что вызвало внезапную потерю мощности на ходу.

Из-за этих проблем Hyundai начала возвращаться к традиционным автоматическим коробкам передач с гидротрансформатором в некоторых новых моделях.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
