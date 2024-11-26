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Лучшие и худшие годы выпуска Hyundai Elantra

26 ноября 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Hyundai Elantra — лучшие и худшие годы выпуска
2023 Hyundai Elantra. Фото: Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Elantra остается одним из самых продаваемых автомобилей Hyundai благодаря доступности, умеренной надежности, комфортности и достаточному количеству функций, чтобы удовлетворить большинство водителей. Впрочем, эксперты выделяют как надежные годы выпуска модели, так и машины, от которых нужно держаться подальше.

Об этом написал Slash Gear.

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Лучшие годы выпуска Elantra

  • Hyundai Elantra 2008 года

Второй модельный год четвертого поколения авто является лучшим вариантом за четырехлетний цикл. JD Power дает 87 из 100 за качество и надежность машины. На сайтах Cars.com и Kelley Blue Book модель получила в среднем 4,5 из 5 звезд, а на Edmunds — 4,7 звезды. Владельцы хвалят надежность, общее качество езды и расход топлива 7,13 л на 100 км в городе.

  • Hyundai Elantra 2016 года

Последний модельный год пятого поколения оценен на Edmunds в 4/5 звезд. На Kelley Blue Book водители дали 4,2 звезды, а владельцы на сайте Cars.com — 4,5 звезды. На JD Power рейтинг качества и надежности составляет 85 из 100.

  • Hyundai Elantra 2019 года

Это первый год, когда Elantra получила значок рекомендации от Consumer Reports после опроса водителей благодаря показателям надежности 73 из 100. Автомобиль получил 5 из 5 баллов за двигатель, трансмиссию, электронику, тормоза и т.д. Еще лучше рейтинг качества и надежности JD Power, который составляет 86 из 100.

  • Hyundai Elantra 2023 года

Действующее поколение Elantra является одной из самых надежных моделей Hyundai. Оно также получило рекомендацию от Consumer Reports с рейтингом 84 из 100. Все категории надежности кроме двух получили идеальные 5 из 5 баллов. Четверки поставили только электрическим аксессуарам, шумам и протечкам.

Худшие годы выпуска Elantra

Лучшие и худшие годы выпуска Hyundai Elantra - фото 1
2013 Hyundai Elantra. Фото: edmunds.com
  • Hyundai Elantra 2010 года

Последний год четвертого поколения на CarComplaints получил 111 жалоб, преимущественно на трансмиссию. Устранение пробуксовки коробки стоило более 1600 долларов. Водители также подали более 430 жалоб в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

  • Hyundai Elantra 2011 года

Пятое поколение страдает от дефектов мотора. CarComplaints рекомендует полную замену двигателя, который может стоить тысячи долларов. Кроме того, в NHTSA было подано 450 жалоб. Основные проблемы — двигатель и потеря рулевого управления. Всего модель была предметом восьми разных отзывов. До сих пор существует риск пожара при парковке из-за блока ABS автомобиля.

  • Hyundai Elantra 2013 года

Одна из самых плохих моделей Hyundai за всю историю. На CarComplaints подано 562 жалобы. Наибольшие проблемы создал двигатель авто. Также преждевременно изнашивались покрышки. А в NHTSA владельцы подали 1270 жалоб, что почти вдвое больше, чем на модель предыдущего года. Несмотря на это, были выданы лишь четыре отзыва автомобиля, включая риск пожара блока ABS, преследовавшего модель с 2011 года.

  • Hyundai Elantra 2017 года

Оценка надежности от Consumer Reports составляет всего 36 из 100. Водители дали модели 1 из 5 баллов надежности, из-за двигателя, который нуждался в замене, сколы краски и неплотные формовки вокруг бампера. Были выданы четыре отзыва из-за проблем, связанных с неисправностью подушек безопасности, усилителя руля и усилителя тормозов.

Ранее опытный механик назвал главный изъян всех автомобилей Hyundai. Также мы писали, как повлияет на авторынок объединение Hyundai и General Motors.

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