Hyundai Elantra — лучшие и худшие годы выпуска

2023 Hyundai Elantra. Фото: Hyundai

Elantra остается одним из самых продаваемых автомобилей Hyundai благодаря доступности, умеренной надежности, комфортности и достаточному количеству функций, чтобы удовлетворить большинство водителей. Впрочем, эксперты выделяют как надежные годы выпуска модели, так и машины, от которых нужно держаться подальше.

Об этом написал Slash Gear.

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Лучшие годы выпуска Elantra

Hyundai Elantra 2008 года

Второй модельный год четвертого поколения авто является лучшим вариантом за четырехлетний цикл. JD Power дает 87 из 100 за качество и надежность машины. На сайтах Cars.com и Kelley Blue Book модель получила в среднем 4,5 из 5 звезд, а на Edmunds — 4,7 звезды. Владельцы хвалят надежность, общее качество езды и расход топлива 7,13 л на 100 км в городе.

Hyundai Elantra 2016 года

Последний модельный год пятого поколения оценен на Edmunds в 4/5 звезд. На Kelley Blue Book водители дали 4,2 звезды, а владельцы на сайте Cars.com — 4,5 звезды. На JD Power рейтинг качества и надежности составляет 85 из 100.

Hyundai Elantra 2019 года

Это первый год, когда Elantra получила значок рекомендации от Consumer Reports после опроса водителей благодаря показателям надежности 73 из 100. Автомобиль получил 5 из 5 баллов за двигатель, трансмиссию, электронику, тормоза и т.д. Еще лучше рейтинг качества и надежности JD Power, который составляет 86 из 100.

Hyundai Elantra 2023 года

Действующее поколение Elantra является одной из самых надежных моделей Hyundai. Оно также получило рекомендацию от Consumer Reports с рейтингом 84 из 100. Все категории надежности кроме двух получили идеальные 5 из 5 баллов. Четверки поставили только электрическим аксессуарам, шумам и протечкам.

Худшие годы выпуска Elantra

2013 Hyundai Elantra. Фото: edmunds.com

Hyundai Elantra 2010 года

Последний год четвертого поколения на CarComplaints получил 111 жалоб, преимущественно на трансмиссию. Устранение пробуксовки коробки стоило более 1600 долларов. Водители также подали более 430 жалоб в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Hyundai Elantra 2011 года

Пятое поколение страдает от дефектов мотора. CarComplaints рекомендует полную замену двигателя, который может стоить тысячи долларов. Кроме того, в NHTSA было подано 450 жалоб. Основные проблемы — двигатель и потеря рулевого управления. Всего модель была предметом восьми разных отзывов. До сих пор существует риск пожара при парковке из-за блока ABS автомобиля.

Hyundai Elantra 2013 года

Одна из самых плохих моделей Hyundai за всю историю. На CarComplaints подано 562 жалобы. Наибольшие проблемы создал двигатель авто. Также преждевременно изнашивались покрышки. А в NHTSA владельцы подали 1270 жалоб, что почти вдвое больше, чем на модель предыдущего года. Несмотря на это, были выданы лишь четыре отзыва автомобиля, включая риск пожара блока ABS, преследовавшего модель с 2011 года.

Hyundai Elantra 2017 года

Оценка надежности от Consumer Reports составляет всего 36 из 100. Водители дали модели 1 из 5 баллов надежности, из-за двигателя, который нуждался в замене, сколы краски и неплотные формовки вокруг бампера. Были выданы четыре отзыва из-за проблем, связанных с неисправностью подушек безопасности, усилителя руля и усилителя тормозов.

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