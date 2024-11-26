Hyundai Elantra — найкращі та найгірші роки випуску

2023 Hyundai Elantra. Фото: Hyundai

Elantra залишається одним із найбільш продаваних автомобілів Hyundai завдяки доступності, помірній надійності, комфортності та достатній кількості функцій, щоб задовольнити більшість водіїв. Втім, експерти виділяють як надійні роки випуску моделі, так й машини, від яких треба триматися якнайдалі.

Про це написав Slash Gear.

Читайте також:

Найкращі роки випуску Elantra

Hyundai Elantra 2008 року

Другий модельний рік четвертого покоління авто є найкращим варіантом за чотирирічний цикл. JD Power дає 87 зі 100 за якість та надійність машини. На сайтах Cars.com та Kelley Blue Book модель отримала в середньому 4,5 з 5 зірок, а на Edmunds — 4,7 зірки. Власники хвалять надійність, загальну якість їзди та витрату палива 7,13 л на 100 км у місті.

Hyundai Elantra 2016 року

Останній модельний рік п’ятого покоління оцінений на Edmunds в 4/5 зірок. На Kelley Blue Book водії дали 4,2 зірки, а власники на сайті Cars.com — 4,5 зірки. На JD Power рейтинг якості та надійності становить 85 зі 100.

Hyundai Elantra 2019 року

Це перший рік, коли Elantra отримала значок рекомендації від Consumer Reports після опитування водіїв, завдяки показникам надійності 73 зі 100. Автомобіль отримав 5 з 5 балів за двигун, трансмісію, електроніку, гальма тощо. Ще кращим є рейтинг якості та надійності JD Power, який становить 86 зі 100.

Hyundai Elantra 2023 року

Чинне покоління Elantra є однією з найнадійніших моделей Hyundai. Воно також отримало рекомендацію від Consumer Reports з рейтингом 84 зі 100. Усі категорії надійності, крім двох, отримали ідеальні 5 з 5 балів. Четвірки поставили лише електричним аксесуарам та шумам та витокам.

Найгірші роки випуску Elantra

2013 Hyundai Elantra. Фото: edmunds.com

Hyundai Elantra 2010 року

Останній рік четвертого покоління на CarComplaints отримав 111 скарг, переважно на трансмісію. Усунення пробуксовування коробки передач коштувало понад 1600 доларів. Водії також подали понад 430 скарг до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Hyundai Elantra 2011 року

П’яте покоління страждає від дефектів мотора. На CarComplaints рекомендовано повну заміну двигуна, що може коштувати тисячі доларів. Крім того, до NHTSA було подано 450 скарг. Основні проблеми — двигун та втрата кермового керування. Загалом модель була предметом восьми різних відкликань. Досі існує ризик пожежі під час паркування через блок ABS автомобіля.

Hyundai Elantra 2013 року

Одна з найгірших моделей Hyundai за всю історію. На CarComplaints подано 562 скарги. Найбільших проблем створив двигун авто. Також передчасно зношувалися покришки. А до NHTSA власники подали 1270 скарги, що майже вдвічі більше, ніж на модель попереднього року. Попри це було видано лише чотири відкликання автомобіля, включно з ризиком пожежі блоку ABS, який переслідував модель з 2011 року.

Hyundai Elantra 2017 року

Оцінки надійності від Consumer Reports становить лише 36 зі 100. Водії дали моделі 1 з 5 балів надійності, через двигун, який потребував заміни, відколи фарби та нещільні формування навколо бампера. Було видано чотири відкликання через проблеми, пов’язані з несправністю подушок безпеки, підсилювача керма та підсилювача гальм.

Раніше досвідчений механік назвав головну ваду усіх автомобілів Hyundai. Також ми писали, як вплине на авторинок об'єднання Hyundai та General Motors.