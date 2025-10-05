Відео
Головна Авто Чи надійні вживані авто Hyundai після 160 000 км

Чи надійні вживані авто Hyundai після 160 000 км

Дата публікації: 5 жовтня 2025 17:40
Що з надійністю авто Hyundai після 160 000 км пробігу
2019 Hyundai Kona Фото: carscoops.com

На вторинному ринку існує стійке уявлення різке зниження надійності автомобілів Hyundai після пробігу 160 000 км, що часто збігається із закінченням заводської гарантії. Хоча деякі власники повідомляють про прохід понад 480 000 км на оригінальній трансмісії, ця негативна репутація в основному зумовлена серйозними та повторюваними проблемами з певними силовими агрегатами.

Про це повідомив Slash Gear.

Читайте також:

Проблемні двигуни

Найбільший удар по репутації завдали 4-циліндрові двигуни Theta II (2.0 GDI та 2.4 GDI), які використовувалися в мільйонах моделей Sonata, Santa Fe та Tucson (2011–2019). Через залишки механічної обробки у блоці обмежувався потік оливи, що призводило до передчасного зносу підшипників та виходу мотора з ладу. Типові ознаки стукоту агрегата проявлялися між 140 000 та 200 000 км.

У відповідь на судові позови та втручання NHTSA, Hyundai запустила масові відкликання, впровадила оновлення програмного забезпечення KSDS (система виявлення детонації) та розширила гарантійне покриття до 240 000 км для автомобілів, на яких встановлено це ПЗ.

Окремою проблемою є 2-літрові двигуни Nu MPI (у моделях Elantra, Kona, Veloster 2019-2021), де дефектні поршневі кільця викликають надмірне внутрішнє споживання оливи. Це повільне пошкодження, яке часто проявляється близько 160 000 км, призводячи до задирання циліндрів та поломки. На відміну від Theta II, тут Hyundai не надавала розширеної гарантії, крім самого відкликання.

Також читайте:

Вживані кросовери Hyundai та Kia, яких варто уникати

На що перетворився електрокар Hyundai після 660 000 км пробігу

Kia або Hyundai: автомобілі якого бренду надійніші

Слабкі трансмісії

Навіть коробки передач з подвійним зчепленням (DCT) починають демонструвати слабкість після 160 000 км. 7-ступенева суха DCT (Sonata, Tucson 1.6T) страждає від ривків та затримок через знос зчеплення.

Новіша 8-ступенева "мокра" DCT (Santa Fe, Sonata N Line) також була предметом критичних відкликань через несправність масляної помпи, що викликало раптову втрату потужності на ходу.

Через ці проблеми Hyundai почала повертатися до традиційних автоматичних коробок передач з гідротрансформатором у деяких нових моделях.

ремонт авто проблеми поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
