Головна Авто Вживані кросовери Hyundai та Kia, яких варто уникати

Вживані кросовери Hyundai та Kia, яких варто уникати

Дата публікації: 18 вересня 2025 17:30
Три вживані корейські кросовери, які не варто купувати
2019 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Фото: engineindetail.com

За останні роки автомобілі Hyundai та Kia завоювали ринок завдяки привабливому дизайну та доступності. Проте деякі машини цих марок виявилися проблемними, а їхні власники стикнулися з несправностями двигунів та трансмісій, що призводило до дорогих ремонтів.

Про це написав SUV News.

Hyundai Tucson (1.6 T-GDI, 2018+)

Версія Hyundai Tucson з бензиновим турбодвигуном 1.6 T-GDI має серйозні недоліки. Автомобілі часто страждають від перегріву, спричиненого недосконалою системою охолодження, а також від несправностей коробки 7DCT, що виникають при пробігу 70 000–90 000 км.

Власники відзначають, що ремонт турбіни та паливної системи є дуже витратним. У результаті, експлуатація Tucson обходиться значно дорожче, ніж здається на перший погляд. Загальні витрати на ремонт починаються від 40 000 грн.

Названі найнадійніші корейські кросовери з пробігом

Корейський позашляховик визнаний надійнішим за Toyota

Кращі вживані кросовери та позашляховики за 10 000 доларів

Kia Sportage (1.6 T-GDI, 2019+)

2020 Kia Sportage 1.6 T-GDI
Фото: engineindetail.com

Популярний кросовер Kia Sportage з турбованим двигуном 1.6 T-GDI також приніс чимало неприємностей своїм власникам. Турбіна часто виходить з ладу вже після 80 000 км, а проблеми з паливними форсунками та системою упорскування не є рідкістю. Крім того, автомобіль споживає більше пального, ніж очікувалося, навіть при спокійній манері їзди.

Власники відзначають, що обслуговування Sportage є досить дорогим, особливо якщо виникають несправності з турбіною чи коробкою передач. Середня вартість ремонту може становити від 35 000 грн.

Hyundai Santa Fe (2.4 MPI, 2017–2020)

2017–2020 Hyundai Santa Fe 2.4 MPI
Фото: automachi.com

Попри репутацію надійного сімейного кросовера, Hyundai Santa Fe з атмосферним двигуном 2.4 MPI має низку суттєвих недоліків. Вже після 100 000 км пробігу з'являється підвищена витрата оливи, а після 120 000 км часто виникають проблеми з автоматичною трансмісією. Окрім цього, власники нерідко скаржаться на несправності електроніки та мультимедійної системи.

Висока вартість оригінальних запчастин та складність ремонту роблять обслуговування Santa Fe значно дорожчим, ніж у більшості аналогів. Загальні витрати на ремонт можуть сягати від 50 000 до 75 000 грн.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
