Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Названі найнадійніші корейські кросовери з пробігом

Названі найнадійніші корейські кросовери з пробігом

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 22:15
Найнадійніші корейські кросовери — топ-5 моделей
Kia Sportage. Фото: InfoCar

Моделі автомобілів із Південної Кореї гідно конкурують на ринку з японськими та європейськими. Деякі з них здатні навіть перевершувати конкурентів.

Пʼятірку найнадійніших корейських кросоверів підібрав SUV News.

Реклама
Читайте також:

Hyundai Santa Fe (третє покоління, 2012–2018)

Hyundai Santa Fe
Автомобіль Hyundai Santa Fe. Фото: InfoCar

Надійними двигунами є 2.2 CRDi та 2.4 GDI. Відомо, що ресурс без капітального ремонту — понад 400 000 кілометрів.

Автомобіль давно завоював український ринок. Hyundai Santa Fe відрізняється міцним кузовом, хорошою підвіскою, надійним повним приводом та невибагливим дизельним мотором.

З мінусів — у базових комплектаціях досить слабка шумоізоляція.

Kia Sportage (четверте покоління, 2016–2021)

Kia Sportage
Автомобіль Kia Sportage. Фото: InfoCar

Найкращими моторами авто є 1.6 GDI і 2.0 CRDi. Ресурс до капремонту — до 350 000 кілометрів.

Kia Sportage залишається одним із найзатребуваніших кросоверів на вторинному ринку. Автомобіль відзначається надійною конструкцією, якісним складанням і хорошою пристосованістю до українських умов.

Особливий попит мають версії з дизельним мотором 2.0 CRDi, відомим витривалістю та здатністю витримувати значні навантаження.

З мінусів — жорсткувата підвіска.

SsangYong Rexton (друге покоління, 2012–2017)

SsangYong Rexton
Авто SsangYong Rexton. Фото: InfoCar

Якісні мотори 2.7 XDi та 2.2 e-XDi. Ресурс без капітального ремонту — до 400 000 кілометрів.

SsangYong зустрічається на дорогах не так часто, проте має відданих прихильників. Його цінують за простоту конструкції, надійні дизельні двигуни та повний привід із пониженим рядом.

Модель Rexton вирізняється як один із небагатьох сучасних корейських позашляховиків, що зберіг класичну витривалість.

З мінусів — не найсучасніший салон.

Hyundai Tucson (третє покоління, 2015–2020)

Hyundai Tucson
Автомобіль Hyundai Tucson. Фото: thecarexpert.co.uk

Найкращими двигунами є 2.0 MPI та 1.6 CRDi. Ресурс без капітального ремонту — до 350 000 кілометрів.

Hyundai Tucson вдало поєднує сучасний дизайн, економічність і перевірену надійність. Бензинові двигуни 2.0 MPI відомі своєю безвідмовністю, тоді як дизельні агрегати 1.6 CRDi вирізняються хорошою витривалістю за умови належного обслуговування.

З мінусів — час від часу зустрічається слабке лакофарбове покриття.

Kia Sorento (друге покоління, 2009–2014)

Kia Sorento
Авто Kia Sorento. Фото: InfoCar

Найбільш надійним є мотор 2.2 CRDi. Ресурс без капітального ремонту — понад 400 000 кілометрів.

Старіші Sorento все ще мають попит на ринку. Автомобіль має міцну трансмісію, надійний повний привід та моторний дизель 2.2 CRDi.

З мінусів — високий податок на старі дизелі.

Нагадаємо, на ринку знижуються ціни на електромобілі, які раніше вважалися елітними та дорогими. 

Крім того, ми писали перелік найкращих вживаних автомобілів до 5 000 доларів з дешевим обслуговуванням.

поїздки ремонт Південна Корея автомобіль Мотор
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації